调查：分析师谨慎看待今年铂金走势

* 预计铂金2012年均价为1,559.50美元,2013年为1,722.50美元

* 预计钯金2012年均价为643.50美元,2013年为742.00美元

* 分析师对铂金和钯金的看多程度不及三个月前的调查结果

路透伦敦10月10日电---贵金属分析师对於铂金今年的走势前景不及三个月前调查时那样乐观,因为尽管主产国南非的供应问题对铂金价格起到提振作用,但全球经济放缓引发的需求忧虑更大,盖过了前者影响.

南非拥有全球最大的铂金矿藏,但自8月中起爆发的一系列暴力罢工活动已经导致近50人死亡,并令该国铂金矿带的生产大都陷入瘫痪.

铂金在第二季表现不佳,落後于黄金和白银,但此後受供应忧虑影响,又成为贵金属中表现最好的品种之一,主要是因为包括全球头号铂金矿商Anglo American Platinum (AMSJ.J)在内铂金矿产出供应受阻.

路透调查显示,铂金2012年均价料为每盎司1,559.50美元,明年或升到1,722.50美元,今年迄今的均价为1,537.50美元.6月进行该调查时,铂金的2012年和2013年均价预估则分别是1,572和1,747.5美元.

"前所未见的供应危机目前主导着铂金市场,"德意志银行分析师Michael Lewis说道,"不过,由於需求疲弱且汽车业库存积压严重,意味着尽管有供应中断忧虑,但铂金消费者不会在2012年大举增加铂金库存."

"2013年初时市场供需状况将更为平衡.我们认为铂金市场紧张导致铂金对黄金重现溢价的局面,更有可能在明年下半年出现."(完)

--编译 高琦; 审校 石冠兰

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