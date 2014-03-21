调查：今年美股可能仅温和上涨

图为美国纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

* 标准普尔500指数到今年中前将升至1,895点，年底前将来到1,950点

* 道琼工业指数今年底前料升至17,300点

路透纽约3月20日 -一项路透调查显示，全球紧张局势和美国联邦储备委员会(美联储/FED)刺激举措减码，将令美国股市到2014年底前仅温和上涨。

许多投资者一直预料，标准普尔500指数.SPX经去年飙涨30%后会拉回，尤其是因企业获利成长已远离这波获利周期的高峰。

尽管如此，美股回撤的程度还属温和，而且很快又得到买家承接。

据过去一周对33名策略师所做的调查预估中值，标普500指数年底前料升至1,950点，较2013年底上升5.5%，较周三收盘水准则还有4.8%涨幅。

这将是自2011年该股指近乎持平以来的最小年涨幅。

“股市风险报酬情况略显负面。”巴克莱资本驻纽约股市研究总经理Barry Knapp表示。

但“一般来说当美联储要准备开始引导政策回归常态时，多头行情从来不会就此结束，因此我们认为市场最后会恢复上行趋势。但可能要到今年稍晚时。”

乌克兰紧张形势和中国经济增长放缓，更增添了今年股市的疑虑。然而本次调查对2014年底标普500目标预估，高于路透12月调查时预估的1,925点。那次的调查是在美联储宣布调整刺激举措规模前所进行。

此次调查还显示，标普500指数今年中料仅比2013年底上涨2.5%。道琼工业指数.DJI2014年底料来到17,300点，较2013年上涨4.4%。

**经济数据乏善可陈**

经济数据好坏参半引发外界担心美联储过早撤回刺激举措。

但许多分析师及美联储新主席叶伦已表示，近来部分数据疲弱似乎是冬季天气异常严寒所造成。

若有任何助力，都可望缓和一些投资人对股票估值的担忧。

数据显示2014年企业获利成长预估为8.7%，仅略高于2013年的成长6.2%。部分分析师认为那应足以支撑股价。

据汤森路透数据，标普500指数成分股预期第四季市盈率(本益比)目前约15.5倍，2013年初为13.1倍。

不过调查中许多分析师都认为，发达国家股价应比新兴市场贵。

“新兴市场比发达市场便宜，但风险也较大。”Federated Investors首席股市策略师PhilOrlando称。(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

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