调查：2016年原油均价料只略高于每桶40美元

路透2月29日 - 周一的路透调查显示，今年原油均价料只会略高于每桶40美元，因需求乏力，且主要产油国达成冻产协议的可能性对缓解供应过剩也几乎没什么效果。

油价在过去12个月里下跌了45%，今年下半年非石油输出国组织(OPEC)产油国的原油产量预计将下降，在下半年之前油价不大可能自当前约34美元的水平大幅反弹。

对30位经济学家和分析师的调查显示，指标布兰特原油均价预计为每桶40.10美元，较上月调查的预估值低2.40美元。2015年布兰特原油均价约为54美元，今年迄今的均价为32.57美元。

这是路透月度调查的分析师连续第九个月调降他们对油价的预测。

为了应对全球原油过剩并支持油价，俄罗斯和OPEC成员国沙特阿拉伯、卡塔尔和委内瑞拉同意努力达成将产量冻结在1月水准的全球性协议，前提是其他产油国愿跟随他们的步伐。

但伊朗在西方取消制裁后计划增加石油产出，并称冻产提议很“可笑”。

伊拉克亦表示将提高产量。

“虽然这是OPEC成员国和俄罗斯在过去15年来首次就供应采取协同行动，但很明显，如果没有伊朗和伊拉克的参与，任何协议对收紧市场都几无成效，至少2016年是如此，”Luana Siegfried分析师Raymond James表示。

分析师还对将产量冻结在纪录高位附近能否支持市场怀有疑虑。

油价自2014年中期以来已经累计下跌70%，因供应过剩状况加剧，以及OPEC成员国2014年底拒绝减产以支持油价。

受访的分析师认为，2016年底之前供需不会平衡，但与去年相比供需缺口料将缩窄。

“尽管2017年之前供需情况不会平衡，但对供应过剩程度减弱的预期，应能支撑油价，”荷兰银行资深能源分析师Hans Van Cleef表示。

“我认为冻产协议是一个明确信号，表明一些产油大国暗示油价不应从当前水平进一步下跌。”

分析师表示，中期来看，全球石油需求成长可能仍将偏弱，原因包括中国经济放缓，以及能源效率改善与转向使用更乾净的能源，导致经济合作暨发展组织(OECD)国家的石油消费下滑。

分析师预估，2016年美国原油期货均价为每桶38.90美元，较1月调查预估下降2.10美元。2016年至今，美国原油价格平均为31.03美元。

摩根士丹利对2016年布兰特原油价格预估最低，为每桶30美元；Raymond James的预估最高，达每桶53美元。(完)