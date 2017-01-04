（更正）调查：2017年油价料在60美元前止步 受强势美元及页岩油压制

（更正12月29日发稿，因原文纳入GMP FirstEnergy预测值，相应修改内文第三和第四段及最后两段的油价预估）

路透12月29日 - 周四出炉的路透调查显示，油价在2017年底以前料将缓步升向每桶60美元；然而强势美元、美国石油产量或将回升，以及石油输出国组织(OPEC)成员国可能不遵守减产协议，均将抑制油价续涨的空间。

路透对29名分析师及经济学家所做调查显示，布兰特原油2017年均价料为每桶57.43美元；略高于前次调查所预估的57.01美元。

然而，布兰特原油均价料将逐季攀升，第一、第二、第三及第四季料分别为53.88美元、56.61美元、58.79美元及59.68美元。布兰特原油2016年均价约为每桶45美元。

“原油价格多数时间应当交投在2016年平均水平的上方。上行潜力应会明显增强，尤其是在下半年，届时市场基本面将会大有改观(前提条件是严格遵守OPEC协议)，”Intesa SanPaolo分析师Daniela Corsini称。

本月早些时候，OPEC与非OPEC产油国达成了自2001年以来的首个联合减产协议，以缓解全球供应过剩。之前油价低迷状况持续了两年多，导致许多产油国预算紧张，甚至在一些国家造成动荡局面。

OPEC国家已同意从2017年1月1日开始减产120万桶/日，13个非OPEC产油国则同意减产55.8万桶/日。

“我们预测该协议仅会被部分落实，许多非OPEC国家可能会如很多较小的OPEC成员国一样食言，但减产幅度应当还是会很大，足以帮助市场恢复平衡，”凯投宏观分析师Thomas Pugh称。

分析师称，若产油国坚守所达成的历史性减产协议，市场或将加速实现再平衡，再平衡或将在2017年中之前完成。

但分析师还表示，美国页岩油产量增加、美联储升息预期导致的美元走强、利比亚和尼日利亚地缘政治紧张局势有所缓解，都可能限制油价大幅上涨。

“油价复苏的一个普遍风险即已涨至数年高位的美元...美元将最终对油价产生加压，并且可能限制基本面收紧带来的涨幅，”汤森路透Oil Research and Forecasts分析师Giorgos Beleris说道。

调查预测，2017年美国原油均价在每桶55.71美元。2016年美国原油均价为43.47美元。

对于2017年的布兰特原油价格，Raymond James的预测最高，为每桶83美元，JBC Energy最低，为49.81美元。(完)