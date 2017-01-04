（更正）调查：2017年油价料在60美元前止步 受强势美元及页岩油压制

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
（更正12月29日发稿，因原文纳入GMP FirstEnergy预测值，相应修改内文第三和第四段及最后两段的油价预估）
路透12月29日 - 周四出炉的路透调查显示，油价在2017年底以前料将缓步升向每桶60美元；然而强势美元、美国石油产量或将回升，以及石油输出国组织(OPEC)成员国可能不遵守减产协议，均将抑制油价续涨的空间。
路透对29名分析师及经济学家所做调查显示，布兰特原油2017年均价料为每桶57.43美元；略高于前次调查所预估的57.01美元。
然而，布兰特原油均价料将逐季攀升，第一、第二、第三及第四季料分别为53.88美元、56.61美元、58.79美元及59.68美元。布兰特原油2016年均价约为每桶45美元。
“原油价格多数时间应当交投在2016年平均水平的上方。上行潜力应会明显增强，尤其是在下半年，届时市场基本面将会大有改观(前提条件是严格遵守OPEC协议)，”Intesa SanPaolo分析师Daniela Corsini称。
本月早些时候，OPEC与非OPEC产油国达成了自2001年以来的首个联合减产协议，以缓解全球供应过剩。之前油价低迷状况持续了两年多，导致许多产油国预算紧张，甚至在一些国家造成动荡局面。
OPEC国家已同意从2017年1月1日开始减产120万桶/日，13个非OPEC产油国则同意减产55.8万桶/日。
“我们预测该协议仅会被部分落实，许多非OPEC国家可能会如很多较小的OPEC成员国一样食言，但减产幅度应当还是会很大，足以帮助市场恢复平衡，”凯投宏观分析师Thomas Pugh称。
分析师称，若产油国坚守所达成的历史性减产协议，市场或将加速实现再平衡，再平衡或将在2017年中之前完成。
但分析师还表示，美国页岩油产量增加、美联储升息预期导致的美元走强、利比亚和尼日利亚地缘政治紧张局势有所缓解，都可能限制油价大幅上涨。
“油价复苏的一个普遍风险即已涨至数年高位的美元...美元将最终对油价产生加压，并且可能限制基本面收紧带来的涨幅，”汤森路透Oil Research and Forecasts分析师Giorgos Beleris说道。
调查预测，2017年美国原油均价在每桶55.71美元。2016年美国原油均价为43.47美元。
对于2017年的布兰特原油价格，Raymond James的预测最高，为每桶83美元，JBC Energy最低，为49.81美元。(完)
(编译 龚芳/王兴亚；审校 张涛/杜明霞)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”