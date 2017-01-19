调查：特朗普的保护主义政策是美国经济2017年面临的最大风险

路透1月18日 - 一项路透调查显示，美国候任总统特朗普若坚持其保护主义承诺，则可能成为美国经济增长所面临的最大风险。调查还显示，经济学家并不认同特朗普11月意外胜选以来的市场繁荣。

在竞选期间的大部分时候以及胜选之后，特朗普都承诺对美国贸易和移民政策进行彻底改革，并威胁对中国进口产品课征高额关税，还提议大幅减税。

虽然金融市场在过去一周有所回落，而且有关通胀将突然上升的预期也已降温，但美国10年期公债收益率自选举日以来仍累计上涨逾25%，股市也创下纪录高点。

不过，路透过去一周进行的调查显示，70位受访者中有逾三分之二认为，特朗普的保护主义政策是美国今年所面临的最大威胁。

“毫无疑问，下行风险清单中接近最前位置的是，特朗普在发表反自由贸易言论后有进一步的后续行动，”High Frequency Economics的Jim O'Sullivan说。

强势美元构成又一个短期风险。美元本月初触及14年高点，自特朗普胜选以来已上涨近6%。

虽然特朗普承诺对企业和个人大幅减税，并承诺增加基础设施支出，但这并未照亮美国经济增长前景。特朗普之前表示，力争将美国经济增幅提高至3.5%。

当被问及鉴于经济已接近完全就业，现在是否是实施这种大胆减税举措的合适时机时，超过80%的受访者称“不是”。美国12月失业率为4.7%。

**过度乐观**

最新的调查预估，美国第四季经济增速料从第三季的3.5%放缓至2.2%。

纵观2017年，分析师预估各季的经济增长环比年率将为2.1%-2.5%，只比先前预估高出0.1个百分点。全年增长预估中值为2.3%。

对2017年任何时点最乐观的增长预估为4.1%，远低于2009年第四季所创下的金融危机后的峰值5.6%。

“大家显然一直假设不利成长的部分(保护主义措施)不会实施，但在预估将会出台多少刺激政策、以及在多大程度上带动增长方面，他们可能过于乐观了，”O'Sullivan表示。他也是预估者中对增长最为乐观的一位。

最新的调查中，略低于三分之一的受访者调升对2017年前景的预期。其中三位受访者为去年路透调查中预测美国经济的准确度排名前10位的分析师。

其中许多受访者跟O'Sullivan一样，表示主要是假定特朗普不会落实其限制性的贸易主张，反而将致力于透过财政举措提振成长。

针对逾100名分析师进行的调查显示，第二季之前美国利率将维持在0.50-0.75%不变，第二季则可能升息25个基点。

然后第四季料再升息一次，联邦基金利率将来到1.00-1.25%区间。不过有14名受访者预估到3月就会升息一次。(完)