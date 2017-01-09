调查：美元2017年料继续上行 兑欧元可能达到平价水准

路透1月6日 - 周五公布的路透调查结果显示，美元兑欧元今年将保持上涨势头，而且有50%的可能性达到平价水准，因受访者预期美国总统当选人特朗普的减税计划料将迫使利率上升。

分析师亦预测美元兑英镑走高，兑一篮子主要货币保持强势。

该调查结果显示，对于特朗普政策对增长、通胀和利率的影响，分析师的看法仍相当乐观，特别是考虑到美元去年上涨近4%，并触及近14年高点。

在11月8日美国总统选举日之前的几个月，路透访问的多数汇市分析师预测，在特朗普当选之后，美元将会立即下跌2-3%。现在他们完全抛弃了这种看法。

在本次调查中回答了一个额外问题的分析师中，略少于三分之二的人表示，此前他们对于美元的预测更可能是偏低了。

其中一些回复是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布12月会议记录之后做出的。这份会议记录显示，货币政策决策者在其预测中已开始考虑政府增加财政刺激的可能性。这预示今年升息次数可能多于美联储目前预计的三次。

“美联储的想法似乎变了，12月调高了点阵图，而过去一年基本上是下调。这暗示美元将迎来一个升值阶段，”富国银行的汇率策略师Eric Viloria表示。在2016年的路透调查中，富国银行对于主要货币的预测准确性名列前茅。

点阵图是指美联储官员对于未来一年利率的预测。

但Viloria提醒道，美元进入典型的长期周期已经很长时间了，“因此我认为今年可能再涨一些，但也不能排除在这波上涨之后出现转折点的可能性。”

本周的路透调查访问了60名策略师。他们预测2017年底美元指数在101.5，基本上和目前水准一样。但该指数自2011年中以来已上涨逾40%。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，自11月选举以来，除了圣诞节前的一周，交易商一直在增持美元多仓。

路透调查数据显示，关于美元将继续上涨的预测，几乎打击了亚洲、欧洲和拉美等地区其它所有货币的前景。

特朗普本月将就任美国总统。他届时将针对中国采取什么贸易政策，在竞选时做出的保护主义承诺将兑现多少，仍然存在很大的不确定性。

“他的午夜推文将是一个额外的担忧来源，金融市场试图剖析和解读他的信息，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的Khoon Goh表示。在2016年的路透调查中，澳新银行是首屈一指的亚洲货币走势预测机构。

**欧元/美元接近平价？**

汇市策略师直到美国选举结果出炉前一直预测欧元将会上涨，但如今再度预测欧元走软，因美联储与欧洲央行(ECB)的货币政策背道而驰，而且一些欧元区国家将举行重要的选举。

“欧元兑美元进一步下跌的风险，应该来自荷兰、法国、德国、也许还有意大利的选举。万一出现大量票数支持欧洲怀疑论者或者政党的情况，则欧元可能遭殃，”巴黎Aurel BGC的分析师Jean Louis Mourier表示。

分析师平均预测欧元/美元12个月后将从现在的1.06贬值到1.04美元，同时受访者的中值预测显示，2017年降至或跌破平价的可能性为50%。

这样的可能性至少为过去两年来最高，而且60名受访者中有半数预测欧元在预测期内的某个时候将会跌至或跌破1美元，而在上月的调查中，只有不到三分之一的受访者持此看法。(完)