调查：2018年钯金均价料每盎司800美元 创纪录最高水准

路透伦敦4月28日 - 周五公布的一项路透调查显示，钯金价格明年均价料录得逾30年最高，因汽车需求上升推动对该金属的消费增长。

路透过去两周对27位分析师及交易商的调查显示，2018年钯金均价预计为每盎司800美元，较去年均价高出29%。该金属今年以来已累计涨20%。

现货钯金此前曾屡创高峰，2001年初最高涨至每盎司1,090美元，但未能守住高位。2014年为迄今表现最强劲的年份，均价每盎司799美元。

今年钯金均价料每盎司770美元，较1月份类似调查给出的预估值高出6%。

“石油动力型的车用触媒需求进一步增长，加上供给增幅有限，将导致2017及2018年钯金市场持续供应短缺，”Investec分析师Hunter Hillcoat。

IHS Automotive今年稍早在一份报告中指出，2017年全球汽车销售增长料由中国带动。中国同时计划提高排放标准，汽车业者将被迫改善触媒转换器。

“新兴市场汽车销售回升，以及中国汽车销售热络，对于钯金而言是特别有力的支撑因素，我们预料此一趋势将延续下去，”Fastmarkets分析师James Moore表示。

同为贵金属的铂金预料今年均价将在每盎司1,007美元，略高于1月的预估，预料2018年将升至每盎司1,100美元。(完)