调查：日企赞赏安倍促增长计划

路透东京11月15日 -一项路透调查显示，日本企业对于首相安倍晋三的促进经济增长计划充满热情，但对提高薪资和增加投资仍保持谨慎态度，而这两项正是保证可持续复苏的关键因素。

刚好在一年以前，安倍晋三在竞选活动中承诺采取激进政策，震动了金融市场。此后安倍采取了大规模货币宽松政策和巨额财政支出措施。

“安倍经济学”可能进入第三阶段，预计包括涉及税收、就业和放松监管的一系列改革。日本企业目前对此计划感到着迷，并称希望这些措施将推动发生变革。

“我们并非对此完全赞同，但是我们认为，仅仅唤起企业情况在好转的感觉就是向前迈出了一步，”一家金属和机械公司高管写道。

这与路透企业调查的结果相呼应。该调查结果显示，247家回覆有关安倍成长策略问题的企业中，有近四分之三表示“值得赞许”或“非常值得赞许”。

安倍旨在打破15年来通缩与成长迟滞局面的货币及财政政策，在过去一年推动日股大涨72%，日圆兑美元则贬值20%。

但在最近几个月，金融市场对安倍的长期成长策略却有更多的质疑声浪，认为许多改革举措将会弱化。

**四分之一企业愿提高资本支出**

调查并显示，日本企业会在多大程度上遵循安倍的政策意图行事，仍是未知数。

在10月25日至11月11日进行的调查中约有四分之一的企业表示，他们将会提高资本支出。该结果显示企业方面还是有一些进展。

“与一年前相比，最大的变化是企业展望变得乐观，最明显的是许多企业都增加了资本投资计划，”三菱总合研究所分析师AkihiroMorishige表示。

但同时，四分之一的企业不足以确保持续复苏，最近的企业投资数据令人失望。

在回答商业计划可能如何调整的提问时，有四分之一的企业还表示，他们计划强化国内业务，这对安倍经济学效果来说微不足道。

但只有8%的企业表示将加薪。计划增加长期雇员人数的企业亦仅有8%。

**阻力**

安倍晋三成长策略的关键部分目前还在国会。

由于来自财务省的抗拒，他削弱了一项降低日本企业税率的计划，使其成为较长期目标。财务省正想方设法控制日本迅猛增长的债务。

而一项设立“特别区”，让企业能享有税惠和一些监管豁免的计划也面临阻力。原本规划放宽特别区内劳动法规，让企业更容易裁员的条款也被喊停，因媒体和工会激烈反对，认为将有损日本最被重视的就业保障精神。

不过安倍经济学对于日圆汇率的作用无疑是成功的。日圆兑美元已从一年前的79日圆回贬至100日圆左右，使日本出口能获取较大利润，并抬高了企业海外获利的价值。

略超半数的受访企业表示较乐见日圆在当前的水准，另有四分之一支持日圆稍强一些。逾60%预期在到明年3月的六个月中，日圆将稳定在当前水准左右。

这项调查是和路透月度短观一起进行的。路透11月短观调查显示11月日本企业信心三个月来首次改善，未来三个月料持续提高。

企业调查由NikkeiResearch为路透查访，覆盖了400家资本10亿日圆以上企业的较高层管理人员，制造业和非制造业各半，以匿名方式回覆。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍/李爽/张若琪 审校 徐文焰/侯向明)

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