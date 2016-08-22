调查：日本企业不看好安倍刺激政策和央行宽松举措

2011年8月2日，图为万元面值的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京8月22日 - 路透调查显示，多数日本企业认为政府最近推出的刺激措施对于提振经济将没什么作用，而且认为日本央行不应进一步宽松政策。对于努力克服通缩和经济停滞的决策者来说，这样的看法令人沮丧。

日本首相安倍晋三内阁本月推出了13.5万亿日圆(1,350亿美元)的财政措施，包括向低收入者发放现金和公共项目支出。安倍还誓言要与央行联手振兴经济。人们臆测，政府支出增加，实质上将由日本央行提供融资。

据8月1-16日进行的路透企业调查，不到5%的企业相信这些举措将会在短期内提振经济，或者提高经济的成长潜力。

“刺激计划主要针对公共项目，这令人失望，而对于提振那些能带来未来增长的行业和科技则缺乏重视。”一家精密仪器制造商的经理说道。

安倍三年半前就任首相职务时曾宣称，要通过积极的货币刺激举措、财政支出和改革来重振经济。初期受日圆汇率急剧贬值的帮助，经济经历了一波增长并且企业获利上升，但此后经济就再度陷于停滞，物价也下滑，突显出日本要打败持续近二十年的通缩和疲弱经济增长，面临的挑战巨大。

“除非采取大刀阔斧的举措来根治日本经济的顽疾--生育率和工作人口下滑--那么日本经济不可能恢复稳健增长...没有持续的增长，公共债务就会不断攀升。”一家电子设备公司指出。

与此同时，约63%的受访者敦促政府扩大对新科技的财政扶持，比如物联网和人工智能。

受访企业对消费者支出和整体经济的不确定前景表达了担忧，敦促安倍政府加速结构性改革。结构性改革是安倍经济学的“第三支箭”，许多分析师称这方面一直被忽略。

这项月度调查由Nikkei Research代表路透进行，访问了533家大型及中型企业，大约260家企业给出回复。

**日本央行撤出刺激**

日本企业还谨慎看待新的货币刺激措施，超过六成受访者称日本央行不应该进一步放宽政策，或者甚至应该开始撤回大规模刺激。

日本央行大举购买公债，加上政府增加财政支出，这已经引发外界的批评声音，即日本实际上已开始“直升机撒钱”。

“必须避免陷入直升机撒钱的境地，”一家机械企业的经理说。

这一企业调查是在本月稍早安倍晋三公布经济刺激计划之际进行的；而在调查发布前，上周公布的数据显示，第二季日本经济濒临停滞。

日本央行逾三年前推出史无前例的宽松措施，但今年采取的负利率政策招致批评，银行业者指称挤压了他们的利润。

尽管已执行了三年的资产购买计划，但物价仍在下跌。消息人士称，日本央行9月政策检视会议可能辩论通过大规模资产购买扩大基础货币的目标。

瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda称，“许多企业似乎希望政府将重点从财政刺激转至结构性改革和放松管制，同时认为货币政策已达到极限。”(完)