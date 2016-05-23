与咨询公司沟通不畅 中资公司难以在伦敦AIM取得成功--调查

路透伦敦5月23日 - 会计公司Moore Stephens进行的一项调查显示，帮助企业在伦敦上市的咨询公司中，有将近三分之二表示在指导中国企业完成这一过程时困难重重。这突显出此类首次公开发行(IPO)所存在的问题。

调查显示，64%的咨询公司称，帮助亚太以及中国企业在伦敦替代投资市场(AIM)上市时，面临不少困难。

“中国是AIM的一个关键市场，但很不幸，这种顾问-客户型关系经常开展得并不顺畅，也不成功，”Moore Stephens资本市场主管Marty Lau说。

过去十年，有40多家总部在中国的企业在AIM上市，而股票能够升值的寥寥可数。

正当中国政府逐步为促进跨境投资开辟道路之际，却有至少15家中资企业从AIM市场摘牌，其中多数公司的市值与上市之初相比缩水至少50%。

投资者对中国上市公司信心缺乏，让AIM进一步遭受批评，一家美国监管机构将AIM称作“赌场”，来此上市的公司有30%会在一年内走人。

“企业非常清楚，与顾问、以及投资者和监管机构保持良好沟通的重要性，但从顾问的角度来说，特别是为中国企业提供咨询的顾问，并不总能找到很清晰的沟通渠道，”Lau说。

顾问公司负责委托企业的上市工作，并为其提供券商服务和研究报告。

Lau认为，如果企业在英国开设办公室，并聘请英国当地人担任主管，可能有助于恢复信心。(完)