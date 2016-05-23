与咨询公司沟通不畅 中资公司难以在伦敦AIM取得成功--调查

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透伦敦5月23日 - 会计公司Moore Stephens进行的一项调查显示，帮助企业在伦敦上市的咨询公司中，有将近三分之二表示在指导中国企业完成这一过程时困难重重。这突显出此类首次公开发行(IPO)所存在的问题。
调查显示，64%的咨询公司称，帮助亚太以及中国企业在伦敦替代投资市场(AIM)上市时，面临不少困难。
“中国是AIM的一个关键市场，但很不幸，这种顾问-客户型关系经常开展得并不顺畅，也不成功，”Moore Stephens资本市场主管Marty Lau说。
过去十年，有40多家总部在中国的企业在AIM上市，而股票能够升值的寥寥可数。
正当中国政府逐步为促进跨境投资开辟道路之际，却有至少15家中资企业从AIM市场摘牌，其中多数公司的市值与上市之初相比缩水至少50%。
投资者对中国上市公司信心缺乏，让AIM进一步遭受批评，一家美国监管机构将AIM称作“赌场”，来此上市的公司有30%会在一年内走人。
“企业非常清楚，与顾问、以及投资者和监管机构保持良好沟通的重要性，但从顾问的角度来说，特别是为中国企业提供咨询的顾问，并不总能找到很清晰的沟通渠道，”Lau说。
顾问公司负责委托企业的上市工作，并为其提供券商服务和研究报告。
Lau认为，如果企业在英国开设办公室，并聘请英国当地人担任主管，可能有助于恢复信心。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。