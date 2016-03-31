调查：多数新兴亚币看多人气上升 因叶伦压低美国升息预期

路透新加坡3月31日 - 路透调查显示，多数新兴亚币人气改善，逾一年半以来首现全部为看多押注的情况，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)对今年升息提出疑虑。

美联储主席叶伦周二强调，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事，指出了低油价和海外经济增长放缓等外部风险。

该评论给预期美联储年内升息两次的预期泼了冷水。

受此影响，美元兑一篮子主要货币料将录得五年来最差季度表现。投资者也纷纷出脱美元兑新兴亚币的持仓，力求止损。

根据周二至周四对20位基金经理人、外汇交易员和分析师的调查，对所有九种亚币的押注目前均为偏多，为2014年7月以来首见。亚币人气在两周前开始好转，因市场预计美联储将不会急于收紧政策。

最新调查显示，中国人民币的人气转为看多，为超过五个月以来首见。

人民币料将创下2014年第三季以来的最大季度涨幅。

马币(林吉特)多仓升至2014年5月以来最高，因原油价格反弹缓解了对马来西亚油气收入的担忧，从而吸引资本流入。这帮助林吉特在3月创下1998年9月以来的最大单月涨幅。

韩元多仓也跃升至2014年7月以来最高水准。韩元本月涨幅创下七年来最大。

坡元多仓触及2012年9月以来最高。新加坡金管局即将在4月举行货币政策会议，3月初的路透调查显示金管局料将维持政策不变。

印度卢比人气好转，多仓升至去年10月中以来最高水平。

台币仓位则自2015年5月以来首度由空转多，3月份外资买进的台股为将近九年来的最高月度水平。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

(完)