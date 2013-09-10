民调显示美国人更加强烈反对军事干预叙利亚

路透华盛顿9月9日（记者 Mark Felsenthal） - 路透/益普索最新调查显示，随着美国人进一步了解叙利亚疑似使用化学武器，他们越发反对美国对叙利亚动武。调查显示出总统奥巴马寻求国会批准对叙利亚采取军事行动面临的挑战。

此次于9月5-9日进行的调查显示，63%的美国人反对干预叙利亚，8月30日结束的调查中反对比例为53%。

调查显示，约16%的受访者认为美国应该干预，8月30日时的比例为20%。

即使能够证明叙利亚总统阿萨德的部队使用了化学武器，仅有26%的受访者称美国应该干预。约52%的受访者表示，即使这样，美国军方也不应介入，8月30日时持这一观点的比例为44%。

调查表明，在长达10多年的伊拉克和阿富汗战争后，美国人不愿意再卷入另一场战争。

益普索民调专家Julia Clark表示，调查表明美国民众不希望在任何地方进行任何干预。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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