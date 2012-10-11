调查：亚洲经济体明年仍将疲软 中国和欧洲是复苏关键

路透班加罗尔10月11日电---周四公布的路透调查显示,2013年亚洲经济体将可能再次呈现疲软成长的一年.不过,因央行维持宽松货币政策,一些国家或会出现温和复苏.

但是,这在很大程度上取决於中国是否能在今年摆脱下行趋势,美国经济是否能继续趋於稳固,以及欧元区是否能控制债务危机.

在10月的调查中,几乎全部12个经济体的增长预估都较7月下调.

"对於大多数亚洲经济体而言,明年很可能是相当困难的一年,"瑞穗实业银行的分析师Vishnu Varthan表示.

"很多经济体仍要看中国的表现,中国是否放宽政策,会放宽多少,很可能会决定该地区经济增长的路径."

调查还显示,日本经济面临艰难,第三季或萎缩,因中国和欧元区问题对这个出口依赖程度较高的国家的影响大於此前预期.

分析师还表示,印度经济最坏时期可能已过去,但一个重要前提是,联邦政府必须继续坚持和推进改革.

对於第四季初情势转折的期望,是受到了一些因素的影响.

"欧洲央行和美联储断然举措降低了全球增长面临的尾部风险,"巴克莱分析师Wai Ho Leong说.

外界亦关注美国较令人鼓舞经济数据.不过迄今的数据也仅仅表明美国经济复苏十分缓慢.

澳洲和新西兰今年的经济增速料稍快.

"亚洲内部各个经济体的分化仍将继续.大宗商品价格走势将影响澳洲及菲律宾(等其它国家)成长情况,"Varthan表示.

随着经济增长成为政策着力重点,而通胀料维持温和,亚洲多数央行预计将把宽松货币政策保持到2013年.

调查显示,大多数央行可能会在未来几个月保持指标利率不变,不过印度央行料会在12月前降息25个基点.(完)

--编译 田建华/丁琦/王洋;审校 蔡美珍

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