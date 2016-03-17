调查：亚币人气改善，马币多仓升至2014年8月以来最高

路透新加坡3月17日 - 路透调查显示，马币(林吉特)的多仓触及2014年8月以来最高，因油价上涨，而且预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会急于升息，给亚币带来提振。

根据周二至周四对19位基金经理人、外汇交易员和分析师的调查，亚币人气普遍好于两周之前。

调查显示，针对马币的押注还是自从去年8月以来首次转为看多，多仓升至2014年8月以来最高。

对菲律宾披索、泰铢和韩元的押注也转为看多。

针对泰铢的看多押注增至2015年4月以来最高。韩元看多人气亦创下去年4月以来最高。菲律宾披索多仓升至2014年8月以来最高。

对印尼卢比的多头押注微幅增加，升至2014年5月以来最高水准。

市场对坡元人气略微偏多，多头押注升至去年5月以来最高水平。

该调查显示投资者持有人民币、台币和印度卢比的少量空头部位。

人民币的空头部位降至2015年10月以来最低，台币的空头押注为去年5月以来最少。

3月亚币兑美元上涨，因美国经济数据改善而且全球油价反弹提振了风险偏好。

美联储周三维持利率不变，决策者的最新预估显示，今年底之前将升息两次，每次25个基点。去年12月时预估2016年升息四次。亚币因而增加了上涨动能。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

(完)