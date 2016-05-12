调查：多数新兴亚币人气转空 受累于全球经济增长疑虑

2013年4月12日，图为透过放大镜看到的新加坡元。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡5月12日 - 周四公布的路透调查显示，过去两周多数新兴亚币人气转空，主要归因于全球经济增长减慢令人担忧。

根据路透周二到周四对20位基金经理、汇市交易员和分析师的调查，韩元空仓创3月初以来最高，此前近两个月一直为多头押注。

韩元兑美元本月迄今累计下滑2%，因人们越发认为韩国央行将会在6月或7月议息会议上降息以提振低迷的经济。预期本周韩国央行将会维持利率不变。

调查显示，中国人民币空仓押注升至2月中以来最大，因担忧3月经济活动强劲回升的状况可能无法持续。4月迄今出炉的数据，以及工厂活动调查结果疲弱，显示经济前景更加低迷。

中国企业债规模增加，加重了关于经济和金融稳定性的忧虑。

马币(林吉特)人气转向偏空，空仓押注达到2月初来最大。

马来西亚国有基金一马发展与阿布扎比国有International Petroleum Investment Co(IPIC)之间的纠纷周三加剧，IPIC称一马发展出现新的债务违约。

马币是第二季表现最差的亚洲货币，汤森路透数据显示，马币/美元第二季累计已跌3.0%。

菲律宾披索的偏空气氛略为转趋浓厚，受新政府经济政策不确定性的影响，即便菲律宾达沃市长杜特地周一在总统选举中胜出后，披索起初走升。

投资人寄望杜特地将持续实施当前政府的亲商经济政策。

尽管披索在选后上扬，但今年以来披索/美元仅涨0.9%，表现依然落后其他亚币。

对台币的看法转为偏空，空仓创2月中以来最高。

印尼卢比及印度卢比的多仓下滑，反映对亚洲的悲观气氛。

自3月中以来，对于新兴亚洲货币的整体气氛持续乐观，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)或许不会急于升息。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

(完)