调查：亚币悲观人气消退 北京出手后人民币空仓降至三个月低位

路透新加坡1月12日 - 周四公布的一项路透调查显示，近几周多数新兴亚币人气有所改善，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准，受到此前北京打击资本外流及投机行为支撑。

有迹象显示，经历数月飙涨的美元正在丧失动能，这也给新兴市场货币带来一定宽慰。

市场自10月底以来首次转为做多印尼卢比。

针对坡元等五个地区货币的空仓减少，但降幅非常微弱。

中国当局在2017新年伊始采取积极行动支撑人民币。人民币兑美元在2016年贬值6.6%。

近几周，中国国有银行抛售美元，买入人民币。与此同时，中国当局收紧了对资本外流的管控。在离岸市场，中资银行突然存留资金，推动香港的人民币借贷成本飙升，并引发激烈的轧空行情。

离岸人民币上周录得创纪录周线涨幅，协助在岸人民币企稳，不过大多数市场观察人士预测人民币会在今年晚些时候进一步贬值。

但台币和韩元却与区域内其它货币走势背道而行，针对它们的看跌押注与去年12月8日的前次调查相比增加。

17位受访的分析师、基金经理和交易员中，大部分是在特朗普周三新闻发布会之前回应调查问卷的。

美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10 (完)