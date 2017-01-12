调查：亚币悲观人气消退 北京出手后人民币空仓降至三个月低位

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透新加坡1月12日 - 周四公布的一项路透调查显示，近几周多数新兴亚币人气有所改善，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准，受到此前北京打击资本外流及投机行为支撑。
有迹象显示，经历数月飙涨的美元正在丧失动能，这也给新兴市场货币带来一定宽慰。
市场自10月底以来首次转为做多印尼卢比。
针对坡元等五个地区货币的空仓减少，但降幅非常微弱。
中国当局在2017新年伊始采取积极行动支撑人民币。人民币兑美元在2016年贬值6.6%。
近几周，中国国有银行抛售美元，买入人民币。与此同时，中国当局收紧了对资本外流的管控。在离岸市场，中资银行突然存留资金，推动香港的人民币借贷成本飙升，并引发激烈的轧空行情。
离岸人民币上周录得创纪录周线涨幅，协助在岸人民币企稳，不过大多数市场观察人士预测人民币会在今年晚些时候进一步贬值。
但台币和韩元却与区域内其它货币走势背道而行，针对它们的看跌押注与去年12月8日的前次调查相比增加。
17位受访的分析师、基金经理和交易员中，大部分是在特朗普周三新闻发布会之前回应调查问卷的。
美国当选总统特朗普周三在其当选以来的首次记者会上，指责美国情报机构的做法让人想起纳粹德国。但他没有阐述其经济政策主张，令满怀期待的美元多头大失所望。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢
卢比 卢比 披索
1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22
12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41
11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49
11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36
10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44
10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96
9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32
9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04
9月1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27
8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69
8月4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56
7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20
7月7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10 (完)
(编译/审校 刘秀红/侯雪萍/王洋/艾茂林)
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