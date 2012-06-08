路透调查显示亚洲货币年底前将走强

4月30日，在孟买拍摄的各种面值的印度货币。 REUTERS/Vivek Prakash

* 亚洲货币在2012年底时料将较目前上涨

* 韩元及印度卢比料将领涨,涨幅可能超过6%

* 印尼卢比及人民币料将表现落後

路透新加坡6月8日电---路透调查显示,尽管欧债危机风险甚大,且全球需求走弱,但亚洲市场的避险诉求将可确保该区域货币在今年结束时高於目前水平.

这项调查访问了74位受访者,大多是策略师和经济分析师.结果显示,除了诸如估值诱人、本地区资产负债表更强劲等常见因素之外,亚洲货币仓位严重超卖,也是他们持此乐观看法的理由.

调查预估,韩元和印度卢比料将在未来12个月引领上涨.人民币和印尼卢比料表现落後.

有几位受访者预估,只要投资者信心在对全球经济放缓的担心,和对欧洲央行、美联储及中国人行祭出刺激措施的期待之间来回摇摆,那麽汇价就仍将持续剧烈波动.

"我们的年终预测基於一个大前提,即市场紧张局势最终会平静下来,且政界人士和央行决策者将会'正确行事',"法国农业信贷集团分析师在汇率预期报告中指出.

"或许我们比较乐观,对决策者的期望可能太高,但汇市变化无常.即使是朝向危机解决方向取得一点点进展,都可能令我们的乐观预期黯然失色,"他们说.

调查显示,在5月一波大跌走势中,与全球经济成长和风险相关性最强的韩元兑美元不仅表现出相对的韧性,未来12个月中的表现还有望超越同类其它货币.

调查预期,到2013年5月,韩元兑美元料将升6.6%至1,100.

到2012年11月,人民币兑美元涨幅料仅为1.3%,到明年5月料升1.9%.

作为年内迄今为止表现最差的亚洲货币,印度卢比兑美元到11月料将升3%,到明年5月料升6.5%.

印度卢比兑美元仍徘徊在近期触及的56.52纪录低点附近,因该国应对高额经常帐赤字、财政滑坡和投资下降的政策不力.分析师表示,卢比跌势已经足以反映出这些根本弱点.

而与此形成对照的是,表现也不佳的印尼卢比兑美元料将持续承压,到11月涨幅料仅为1%.

印尼卢比一直受到印尼央行口头干预,以及对国内美元持有的管制的庇护.卢比可能进一步走软,因外资试图抽离该市场.

**风险溢出**

整个5月和本月的数日,市场人士无视新兴市场的估值水平和强劲的基本面,转而涌入美元或日圆、美国公债或德国公债等安全资产.

该形势在6月17日希腊大选之前不太可能有所改变.此次大选是欧元区危机眼下面临的最紧迫的事件风险.但未来12个月内仍有许多其它事情让人关切并谨慎以对,包括美国总统大选和美国预先达成的财政紧缩协议,还有中国应对经济放缓的能力.

欧元区的问题目前似乎仍控制在其自身范围之内,但分析师怀疑在财政联盟方面的飘摇不定、欧洲困境之中的银行业寻求援助,以及政治领域的边缘政策将阻碍全球股票市场的持续施压或上涨.

分析师预期,经济的普遍疲弱将促使各国同步放宽政策,比如中国和欧元区减息,日本、美国、欧洲和英国资产负债表的扩张.中国周四自危机发生以来首次降息.

但有关进一步刺激措施是否会激励不愿放贷的银行大举放贷,以及消费者支出会否将没有以前那麽谨慎,尚无定论.这令市场有理由认为进一步放宽政策可能并不会导致市场全线上涨,2009年和2011年就有过这种情况.

在此背景下,亚洲相对稳健的经济、强劲的银行和稳固的资产负债表支撑了其作为中长期投资大户庇护所的地位.

"我们现在处於这样一个选择点,就是如果我是一个全球性的投资者,我会抛出在亚洲的投资吗?"花旗集团亚洲策略主管Patrick Perretgreen说.他估计,投资者最多可能出脱股票.

还有其他看多亚币的理由.银行间融资市场今年以来表现尚可,不像2008或2010年那样,当时在韩国、泰国及其他亚洲地区,过度依赖美元融资对银行造成冲击.

"我们认为,相比去年,到目前为止银行间融资市场相对稳定,跨币别互换市场的情况也变动不大,这是我们持乐观看法的理由,"摩根士丹利的研究报告称.

**仓位**

5月的沉重卖压将估值推至了似乎很好的买入点.例如,市场人士估计,印尼卢比的空仓规模料已达2008年11月以来最大,人民币空仓则达两年高位.

据汤森路透I/B/E/S,亚洲股市在5月下跌後,基於12个月获利预估的市盈率已来到约10.3倍,过去10年的平均水平为12.5倍.2008年10月时,市盈率倍数曾经低至8.7倍.

同样地,印尼和马来西亚的高收益债券也遭到抛售.但分析师预计随着油价下滑且通胀环境更趋良性,这类债券很快就能翻身.

这种观点面临的最大风险因素仍系于欧洲.分析师称,若欧元下滑,兑美元跌向平价,并导致贸易加权指数和长期资产配置出现剧变的话,有些预估和假设可能就无法成立.欧元兑美元在过去一个月处在1.25美元附近.(完)

--编译 李婷仪/梁睿雪/侯向明;审校 程琳/丁琦/隋芬

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