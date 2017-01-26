调查：过去两周亚币人气改善 因美元回落

2016年3月30日，图为百元面值的人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透新加坡1月26日 - 路透的一项调查显示，过去两周新兴亚币的人气改善，因担心美国总统特朗普可能聚焦于贸易保护主义而非有利经济增长的财政政策，令美元回落。

调查显示，投资者大幅削减对人民币的看跌押注，此前中国当局在近期采取措施，控制资本外流并打压投机客。

人民币的空头仓位料为去年8月中旬以来的最低，当时对人民币的押注为略微看涨。

路透对包括交易员、基金经理在内的17位市场参与者的调查显示，预计投资者目前持有五种新兴亚币的多头仓位，其中包括持有少许印度卢比多头仓位。

而在1月12日公布的上次调查中，仅有一种货币被做多。

韩元、台币和泰铢均转为做多，这些货币的多头仓位均升至去年8月中以来最高。

印尼卢比的多头仓位进一步增加，追平去年10月底的水平。

亚币人气的全面好转出现在特朗普1月20日的就职演说之后。特朗普的讲话被视为严重偏向贸易保护主义，而且对于他的财政刺激计划提供的细节寥寥无几。

这加大了美元的压力。自特朗普在就职前的专访中表达了担忧美元强势之后，美元即全线回落。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢 卢比 卢比 披索

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

(完)