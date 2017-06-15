调查：多数亚币多仓减少 但人民币多仓小升

路透新加坡6月15日 - 周四公布的一项路透调查显示，相较于两周前，投资者增加了人民币多头仓位，达到2014年末以来的最多，近几周来中国当局开始收紧对人民币的管控，以防御资本外流的风险。

对马币的看涨情绪也进一步升温，只是幅度不大，马币多仓目前创下2016年4月以来的最大。

根据这项针对16位分析师、交易商及基金经理的调查，人民币的多头押注较两周前略微增加，来到2014年11月以来最高。

穆迪上月下调中国评等后，中国当局很快透过干预市场，及调整汇率定价机制来提振了信心。

路透调查显示，投资者估计已削减了对多数新兴亚币的多头仓位。

所有回复是在周二和周三，是在美联储周三升息前。

对泰铢的多头押注相较两周前的上一次调查结果略有下降，当时泰铢多仓为2013年4月以来最大。

近期泰铢升值之后，泰国央行6月初表示将放宽外汇规定，包括采取措施允许泰国人投资海外证券。

然而，放宽海外投资不太可能刺激资本大规模流出，这意味着泰铢将持续走坚，并令泰国出口商受挫。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、 印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

15/6 -0.71 -0.73 -0.57 -0.54 -0.50 -0.83 -0.57 -0.01 -0.84

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

23/2 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

10/2 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

26/1 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

(完)