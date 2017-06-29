调查：多数新兴亚币多仓被削减 投资人看法谨慎

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路透新加坡6月29日 - 周四公布的路透调查显示，与两周前相比，投资人削减了多数亚洲货币的多头仓位，此时市场担心欧洲央行可能已经准备好缩减大规模货币刺激政策。
菲律宾披索人气由多转空，空仓触及3月初以来最高，这突显了投资人对新兴亚币的谨慎看法。
对14位分析师、交易员和基金经理的调查发现，投资人对包括人民币在内的多数新兴亚币的多仓也都下调。
不过，他们略微增加了印尼卢比和泰铢的多仓，其中泰铢的多仓升至2013年4月以来最高。
调查是在周二至周四间进行的。
多数受访者是在欧洲央行总裁德拉吉周二的发言后才作出的回覆。德拉吉当天的讲话开启了调整该央行大
规模刺激政策的大门，助燃了对欧洲央行最早会在9月宣布缩减刺激举措的预期。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、
印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。
该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期(日/月) 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
(完)
编译 李春喜/张若琪; 审校 孙茉莉/张涛