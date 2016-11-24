调查：美债收益率上升损及亚币人气 人民币空仓创10个月最高

2016年1月21日，图为百元面值的人民币及美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡11月24日 - 路透调查显示，过去两周新兴亚币的人气大幅下滑，因为围绕美国升息的预期提振美元上涨，促使投资者抛售该区域的股票和债券。

由于担心有更多资本外流，此项路透调查所涵盖九种货币的人气均转空，为九个多月以来首次出现这种情形。

美元走高，主要因市场预期美国总统当选人特朗普(Donald Trump)将加大财政支出和采取促通胀的措施。

市场担心特朗普的保护主义立场可能会损及亚洲出口依赖型经济，甚至引发贸易战。这也是新兴市场资产遭抛售的一个原因。

据对16位基金经理、分析师和外汇交易员的调查显示，对中国人民币的空头押注可能为1月初以来最大。这项调查于周二至周四间进行。

人民币/美元周二触及八年半低点，因中国人民银行将人民币中间价设在2008年6月以来最弱水平。

人民币兑美元年初以来累计下跌逾6%，在11月8日特朗普赢得美国总统大选激励美元走高后，跌势加剧。

**满目空仓**

马币空头仓位升至2015年10月以来最高。

马来西亚央行本月要求外资银行提供书面承诺，停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币。

此举引发了对于当局正准备施加资本管控的担忧，不过马来西亚央行予以否认。马币周四跌至近14个月低点。

由于新加坡政府确认经济第三季萎缩之后，下调今年的经济增长和出口预估值，坡元空仓创下去年8月以来最高。

鉴于未来几个月低迷的全球需求不太可能反弹，新加坡经济面临滑入衰退的风险，这使得市场预期新加坡金管局将进一步放松政策。

韩元空仓亦创出5月末以来最高，因外国投资者减持韩国资产。

围绕该国总统朴槿惠的政治危机不断加深，也打击投资者信心。

韩国检方周日表示，在总统朴槿惠贪腐丑闻调查中，已正式起诉朴槿惠的朋友崔顺实及两名前助手。首尔中央区检察厅检察长Lee Young-ryeol称，总统的朋友崔顺实及前助手安钟范被指控滥用职权，向企业集团施压要求向此次丑闻核心的基金会提供资金。Lee补充称，检方认为朴槿惠在该案中属于共犯，但表示由于她享有宪法豁免权，所以不能对她提起诉讼。

菲律宾披索可能已创下2008年11月以来的最大空仓规模，因资金流出股市将披索压低至全球金融危机以来的最低水准。

印度卢比人气转为看跌，空仓规模创5月底以来最高，受外资抛售当地股票和债券拖累。

尽管印度央行多次入市干预，但印度卢比周四仍跌至纪录新低。

印尼卢比的空仓升至5月底以来最高水准，受资金流出本地股市和债市拖累。台币人气也创下近六个月以来最低。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月 1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

(完)