调查：新兴亚币人气多数好转 人民币看跌押注降至近三个月最低

2015年12月15日，在首尔拍摄的韩元、人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透新加坡2月18日 - 一项路透调查显示，过去两周多数新兴亚币人气改善，受益于美国更为渐进升息及欧洲央行进一步放松政策的预期，而油价的反弹也给高风险资产带来提振。

根据周二至周四对20位基金经理人、外汇交易员和分析师的调查，人民币兑美元看跌押注降至11月底以来最低水平。

人民币周一创出2005年7月汇改以来最大单日涨幅，因中国央行在为期一周农历新年假期过后大幅调高了人民币汇率中间价。

财新网周六刊登的专访显示，中国央行行长周小川称人民币汇率改革将有助于市场更灵活的应对押注人民币贬值的投机力量。

周小川称人民币无持续贬值基础，中国将维持人民币汇率对一篮子货币的稳定，同时允许人民币兑美元有更大的浮动。

人民币企稳迹象，以及主要央行可能进一步宽松货币政策的预期，帮助改善了新兴亚币的人气。

根据美联储发布的会议记录，决策者在上个月会议担忧全球经济放缓与金融市场大跌可能拖累美国经济，并考虑改变原先计划好的2016年升息路径。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则称，在通胀预期下降和股市波动的时候继续升息是“不明智的”。

欧洲央行总裁德拉吉重申准备在3月重新考虑货币政策立场。

印尼卢比看涨，为2014年11月以来首见，因该国公债收益率创纪录高位，颇受投资者青睐。

马币人气至少为2015年4月来最佳。油价回升，舒缓了人们对该国油气收入减少的担忧，投资者重返该国债市。

马来西亚第四季经济增长4.5%，不及第三季的4.7%，但高于路透调查的预估中值4.3%。2015全年经济增长5%，增幅低于2014年的6%，但仍在政府4.5-5.5%预估范围内。

泰铢人气近乎中性，为2015年4月中旬以来最佳，获资金流入短期公债的推动。

泰铢上周触及近四个月高位，受助于黄金出口商的需求。

坡元和台币人气创下10月以来最佳水平，追随人民币的人气改善趋势。

韩元空头押注几无变化，前景在亚洲货币中最差，因韩国与朝鲜地缘政治紧张局面升级，且预计韩国央行将进一步降息。

印度卢比空仓略增加，因受资本外流疑虑打压，卢比触及两年半低点。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00 (完)