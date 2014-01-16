调查：新兴亚币人气多数转差 唯印度卢比多仓升至一年来高点

* 坡元、菲律宾披索和台币空仓达五个月高位

* 韩元多仓接近腰斩

* 印度卢比多仓为2013年1月来最高

* 泰铢、印尼卢比空仓位于两个月低位

路透新加坡1月16日 -周四公布的路透调查显示，过去两周大多数新兴亚币的人气转差，其中坡元、菲律宾披索和台币的空仓规模创五个月高位。

但印度卢比多仓规模创一年高位，因关于通胀的忧虑缓解。

根据路透每两周一次的调查，坡元和披索的空仓升至8月底来最高。

坡元兑美元触及近五个月低点，因在经济放缓的迹象下，当地投机客和基金抛售坡元。

披索则跌至2010年9月来最低，因跌破技术和心理支撑位后出现止损卖盘，且外资抛售。

台币人气转空，空仓规模为8月底来最高。

据当地交易商称，发现台湾银行干预汇市，阻止台币表现超过韩元。

韩元看多仓位接近腰斩，降至8月末以来低点，韩元人气也稍微偏空。

由于外汇当局不断对韩元升值势头提出警告，境外基金减少了对韩元的乐观押注。韩元是2013年表现第二佳的新兴亚币。

随着美国经济强劲复苏，可能支撑美国联邦储备委员会(美联储/FED)继续缩减购债，这一预期提振了美元，因此新兴亚币的前景依旧黯淡。

印度卢比多仓升至2013年1月底以来最高，这是由于印度12月通胀率跌至五个月低点。

泰铢看空仓位降至11月底以来低点，因反政府抗议目前仍较和平，推动投资者回补空头。

印尼卢比空头仓位创下11月初以来最低。印尼政府放宽了有争议的矿产出口禁令，令市场对该国经常帐赤字的忧虑消退。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

1月16日 -1.58 -0.57 0.51 0.88 0.36 -0.46 0.53 0.66 0.90

1月 3日 -1.73 -1.09 0.47 1.34 -0.03 -0.37 0.53 0.48 1.38

12月 5日 -1.23 -0.87 -0.03 1.58 -0.23 -0.39 0.35 0.31 1.28

11月21日 -1.51 -1.12 -0.44 1.05 -0.57 0.23 0.04 0.06 0.72

11月 7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59

-0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23

-0.04

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35 (完)

(编译 杜明霞/朱晓军；审校 隋芬/石冠兰)

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