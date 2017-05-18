调查：亚洲货币多仓增加 因美国政治风波打压美元

路透新加坡5月18日 - 路透调查周四显示，与两周前相比，投资者增持了部分亚洲货币的多仓。此前，华盛顿政治风波以及逊于预期的经济数据使美元受挫。

人民币多仓较两周前略增，达到2015年7月以来最高。台币多仓达到2011年2月以来最高。

据估计，投资者持有这项路透调查涵盖的所有九种亚洲货币的多仓。这次调查访问了15名分析师与交易员。

坡元多仓规模较两周前几乎增加一倍，达到2016年3月以来最高。投资者对菲律宾披索转为略微看多，是2016年9月以来首次出现净多仓。

美元指数周三跌至六个月低点，因投资者担心美国政治动荡可能推后特朗普总统实施经济刺激计划的努力。

特朗普开除FBI局长科米后，白宫面临的压力加剧。科米此前牵头进行一项联邦调查，审查特朗普2016年竞选团队疑似与俄罗斯勾结一事。

此后有报导称，特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。 这令人怀疑总统是否试图不当介入一项联邦调查。

美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。

华盛顿气氛紧张，以及过去一周美国公布的零售销售、消费者通胀和房屋开工率等经济数据逊于预期，均令外界降低了对美联储将于6月升息的预期。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

23/2 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

10/2 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

26/1 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

12/1 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

(完)