调查：亚币看涨押注上升 人民币多仓创两年来最高

焦点：原油进口大国中印日打饱嗝拖低亚洲需求 打压平衡油市努力
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透新加坡6月1日 - 周四公布的路透调查显示，投资人在人民币的多头部位较两周前增加，升至近两年来最高。此前在中国央行抑制人民币贬值预期的努力下，人民币走升。
与两周前相较，估计投资人增持多数新兴亚洲货币的多头押注；此前美元因为华盛顿的政局动荡而遭到打压。
根据这项针对17位分析师、交易商及基金经理的调查，人民币的多头押注较两周前增加超过一倍，来到2015年6月底以来最高。
调查市在周二至周四之间进行。有很多受访者是在人民币周三开始大涨以前完成问卷。
人民币周三上涨0.5%，创1月17日以来最大单日涨幅，因市场认为，中国央行目前不太愿意让人民币兑美元大幅走软。
在这一背景下，人民币即便在穆迪下调中国债信评级后依然走强。穆迪上周下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害。
人民币周四续涨，兑美元触及6.7878元高点，创11月9日以来最高水准。中国央行之前将人民币兑美元中间价上调0.8%，为2005年汇改以来的第二大单日升幅。
调查还显示，泰铢多仓升至2013年4月以来最高。泰铢兑美元近来触及约34.00泰铢的22个月高点。
泰铢升值让泰国决策者感到担忧。泰国央行称，周一将召开有关外汇监管改革的记者会，决策者仍在着重
打压强势泰铢。
马币(林吉特)多仓略增加，并触及2016年4月以来高位，有迹象显示国外资产组合投资者正在重返
马来西亚债市。六个月前，马来西亚央行打击离岸马币市场的举措招致很多外资反感。
新加坡坡元多仓升至2016年3月以来最高，突显亚洲货币人气整体改善。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、
印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。
该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86
18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62
4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52
20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50
6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66
23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71
9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09
23/2 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36
10/2 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52
26/1 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42
(完)
(编译 蔡美珍/张明钧/汪红英/艾茂林; 审校 王洋/孙茉莉/于春红)
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。