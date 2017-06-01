调查：亚币看涨押注上升 人民币多仓创两年来最高

资料图片：2010年11月，百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透新加坡6月1日 - 周四公布的路透调查显示，投资人在人民币的多头部位较两周前增加，升至近两年来最高。此前在中国央行抑制人民币贬值预期的努力下，人民币走升。

与两周前相较，估计投资人增持多数新兴亚洲货币的多头押注；此前美元因为华盛顿的政局动荡而遭到打压。

根据这项针对17位分析师、交易商及基金经理的调查，人民币的多头押注较两周前增加超过一倍，来到2015年6月底以来最高。

调查市在周二至周四之间进行。有很多受访者是在人民币周三开始大涨以前完成问卷。

人民币周三上涨0.5%，创1月17日以来最大单日涨幅，因市场认为，中国央行目前不太愿意让人民币兑美元大幅走软。

在这一背景下，人民币即便在穆迪下调中国债信评级后依然走强。穆迪上周下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害。

人民币周四续涨，兑美元触及6.7878元高点，创11月9日以来最高水准。中国央行之前将人民币兑美元中间价上调0.8%，为2005年汇改以来的第二大单日升幅。

调查还显示，泰铢多仓升至2013年4月以来最高。泰铢兑美元近来触及约34.00泰铢的22个月高点。

泰铢升值让泰国决策者感到担忧。泰国央行称，周一将召开有关外汇监管改革的记者会，决策者仍在着重

打压强势泰铢。

马币(林吉特)多仓略增加，并触及2016年4月以来高位，有迹象显示国外资产组合投资者正在重返

马来西亚债市。六个月前，马来西亚央行打击离岸马币市场的举措招致很多外资反感。

新加坡坡元多仓升至2016年3月以来最高，突显亚洲货币人气整体改善。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、

印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

1/6 -0.61 -0.78 -0.76 -0.66 -0.94 -1.05 -0.56 -0.11 -0.86

18/5 -0.27 -0.89 -0.60 -0.52 -1.00 -1.21 -0.48 -0.01 -0.62

4/5 -0.18 -0.40 -0.31 -0.54 -0.98 -1.25 -0.51 0.21 -0.52

20/4 -0.09 0.23 -0.17 -0.39 -0.54 -0.90 0.03 0.22 -0.50

6/4 -0.26 -0.71 -0.53 -0.47 -0.73 -0.97 0.08 0.33 -0.66

23/3 -0.07 -0.69 -0.43 -0.63 -0.76 -1.03 0.17 0.30 -0.71

9/3 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

23/2 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

10/2 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

26/1 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

(完)