调查：今年亚洲经济体料延续疲势 中国增速放缓是关键风险

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
* 亚洲经济2014年料迟滞，对全球增长的贡献料少于之前预估
* 多数国家通胀料顽固持续
* 亚洲多数央行料维持利率不变
* 中国增长放缓程度是关键风险因素
路透班加罗尔1月24日 -路透调查周五显示，2014年新兴亚洲经济体对全球经济增长作出的贡献将不及先前预期，即便这些经济体在西方的主要贸易伙伴国显示复苏迹象。
路透在1月16-23日期间访问超过225名分析师，地区覆盖从中国至印度、印尼、台湾与泰国，对于亚洲地区除日本外13个最大经济体中的九个经济体，他们或下调或维持了经济增长预估。
发达经济体今年增速有望超过去年，而近些年扮演世界增长引擎的亚洲经济体，对于全球经济的贡献可能变弱。
“双位数增长率的时候已经过去，至少那些最大的新兴经济体是如此，”法国巴黎银行全球分析师Dominic Bryant称。
“中国经济因向内需转型而放缓的说法是合理的。鉴于中国经济规模高达亚洲的一半，因此必定会在该地区产生连锁反应。”
在过去三十年来取得了平均逾10%的经济增速之后，中国去年采取重大举措，降低对信贷和投资的依赖，转而寻求更加仰赖内需拉动经济。
由此其经济增速稳步下降。本月数据显示，2013年第四季中国经济增速为7.7%。
分析师预计今年中国经济增速平均为7.4%，可能会创下1990年以来最低的增速，2015年增速或进一步放缓至7.2%。
根据美银美林本周公布的一项针对基金经理的调查，今年来说，对于中国经济更大幅度放缓的担忧，超越了对于未来风险的担忧。
不过，中国决策者较为镇定，表示经济温和放缓在意料之中，这种趋势可能持续下去。
但这种变化已影响到向中国出口大宗商品的国家。澳洲的原材料相关出口逐步下降，转而打压本国经济。
最新的路透调查显示，澳洲2014年经济将增长2.8%，2015年或小幅加速至3.0%，但成长率仍未达到被认为是“正常”水准的3.25-3.5%区间。
印度在2014/2015财年的经济增速可能也会乏力，预计将增长5.4%，归因投资周期疲弱，而该国今年将举行大选。
在亚洲其他地区，2014年的增长料将比较平淡。印尼将迎来大选，泰国正深陷抗议漩涡，韩国韩元升值，而且发展中经济体的债券收益率不断上涨--这些因素都推动投资者撤离该地区。
**通胀料将持续**
调查显示，分析师坚持对亚洲高通胀的预期。而在西方，部分大经济体正经历着物价增速骤降，令人担心出现通缩。
分析师认为，大多国家存在基础设施瓶颈，这是亚洲无法受益于全球食物价格疲软的主要原因。
调查估计多数国家的央行料将保持利率不变，至少在上半年按兵不动。在年底前，马来西亚、菲律宾和韩国的主要指标利率有望上调。
周四的路透调查显示，50名受访分析师中有45人预计印度央行将在1月28日会议上保持主要政策利率不变。(完)
(编译 隋芬/王洋/王翔琼/朱晓军；审校 艾茂林/田建华/戴素萍)
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