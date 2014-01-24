调查：今年亚洲经济体料延续疲势 中国增速放缓是关键风险

* 亚洲经济2014年料迟滞，对全球增长的贡献料少于之前预估

* 多数国家通胀料顽固持续

* 亚洲多数央行料维持利率不变

* 中国增长放缓程度是关键风险因素

路透班加罗尔1月24日 -路透调查周五显示，2014年新兴亚洲经济体对全球经济增长作出的贡献将不及先前预期，即便这些经济体在西方的主要贸易伙伴国显示复苏迹象。

路透在1月16-23日期间访问超过225名分析师，地区覆盖从中国至印度、印尼、台湾与泰国，对于亚洲地区除日本外13个最大经济体中的九个经济体，他们或下调或维持了经济增长预估。

发达经济体今年增速有望超过去年，而近些年扮演世界增长引擎的亚洲经济体，对于全球经济的贡献可能变弱。

“双位数增长率的时候已经过去，至少那些最大的新兴经济体是如此，”法国巴黎银行全球分析师Dominic Bryant称。

“中国经济因向内需转型而放缓的说法是合理的。鉴于中国经济规模高达亚洲的一半，因此必定会在该地区产生连锁反应。”

在过去三十年来取得了平均逾10%的经济增速之后，中国去年采取重大举措，降低对信贷和投资的依赖，转而寻求更加仰赖内需拉动经济。

由此其经济增速稳步下降。本月数据显示，2013年第四季中国经济增速为7.7%。

分析师预计今年中国经济增速平均为7.4%，可能会创下1990年以来最低的增速，2015年增速或进一步放缓至7.2%。

根据美银美林本周公布的一项针对基金经理的调查，今年来说，对于中国经济更大幅度放缓的担忧，超越了对于未来风险的担忧。

不过，中国决策者较为镇定，表示经济温和放缓在意料之中，这种趋势可能持续下去。

但这种变化已影响到向中国出口大宗商品的国家。澳洲的原材料相关出口逐步下降，转而打压本国经济。

最新的路透调查显示，澳洲2014年经济将增长2.8%，2015年或小幅加速至3.0%，但成长率仍未达到被认为是“正常”水准的3.25-3.5%区间。

印度在2014/2015财年的经济增速可能也会乏力，预计将增长5.4%，归因投资周期疲弱，而该国今年将举行大选。

在亚洲其他地区，2014年的增长料将比较平淡。印尼将迎来大选，泰国正深陷抗议漩涡，韩国韩元升值，而且发展中经济体的债券收益率不断上涨--这些因素都推动投资者撤离该地区。

**通胀料将持续**

调查显示，分析师坚持对亚洲高通胀的预期。而在西方，部分大经济体正经历着物价增速骤降，令人担心出现通缩。

分析师认为，大多国家存在基础设施瓶颈，这是亚洲无法受益于全球食物价格疲软的主要原因。

调查估计多数国家的央行料将保持利率不变，至少在上半年按兵不动。在年底前，马来西亚、菲律宾和韩国的主要指标利率有望上调。

周四的路透调查显示，50名受访分析师中有45人预计印度央行将在1月28日会议上保持主要政策利率不变。(完)

(编译 隋芬/王洋/王翔琼/朱晓军；审校 艾茂林/田建华/戴素萍)

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