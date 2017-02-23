调查：多数新兴亚币人气削弱 披索空仓升至两个月最高

路透新加坡2月23日 - 路透调查显示，大部分新兴亚币的人气较两周前恶化，菲律宾披索的空头仓位升至两个月最高。

披索本周跌至10年低位后，空头仓位增加。披索兑美元跌破50.00的关键支撑后，下滑态势加快。

分析师表示，披索走势低迷，部分源于菲律宾央行显然放松了抑制本币下跌的努力。

2017年迄今披索的表现不及地区其他货币，披索兑美元今年累计下滑了1%，受菲律宾贸易逆差扩大的拖累。

路透对包括分析师、交易员、基金经理在内的16位市场参与者的调查显示，相较于两周前，大多数亚币的人气下滑，原因是多头仓位下降或者是空头仓位增加。

坡元的空头押注升至约一个月最高。

人民币的押注略为转空，尽管仓位仍接近中性。

与趋势相左的是，印度卢比的多头押注升至2015年1月以来最高。

卢比多头押注本月增加，此前印度央行维持政策利率于6.25%不变，并意外暗示将终止全球金融危机以来最长的宽松循环。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月1 日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08-0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33-0.49 -0.69

8月4日 0.12 -1.01-0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56 (完)