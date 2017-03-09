调查：多数亚币人气恶化 因美联储升息气氛愈发浓厚

2016年1月21日，百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡3月9日 - 周四公布的路透调查显示，自美联储官员的讲话强化了本月升息的市场预期以来，多数新兴亚洲货币的人气较两周前恶化。

调查显示，投资人可能削减了印尼卢比、印度卢比、泰铢和台币的多仓。

韩元人气转为略微偏空，这是两个月来首次。

上周后期韩元承受压力，因媒体报导称韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒，中国命令旅行社停止韩国游，令投资人感到担忧。

这份对17位分析师、基金经理和交易员的调查显示，投资者加大了对人民币和菲律宾披索的看空押注。

人民币空仓升至两个月来最高。周四人民币兑美元跌至约两个月低点6.9207，交易员表示因公司对美元的需求强劲，迫使国有银行卖出美元以防止人民币跌得太快。

菲律宾披索的空头仓位升至11月末以来的最高。披索本月触及了10年低点。

今年迄今披索表现落后，兑美元累计下跌1.3%。近期菲律宾贸易逆差扩大，对披索构成压力。

包括美联储主席叶伦在内的美联储官员的近期言论，已促使交易员加大对于美联储在3月14-15日会议上加息25个基点的押注。

上周发布的一项路透调查显示，多数外汇策略师认为，特朗普政府的美元政策模糊不清，美元短期内的进一步升势将主要仰赖于美联储的升息速度。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

3月9日 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09

2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36

2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52

1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42

1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22

12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27 (完)