调查：多数亚币人气恶化 因美联储升息气氛愈发浓厚

焦点：欧洲央行决策者认为成长改善但通胀低迷 应维持当前政策路径
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行的最高决策者周三表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。
路透新加坡3月9日 - 周四公布的路透调查显示，自美联储官员的讲话强化了本月升息的市场预期以来，多数新兴亚洲货币的人气较两周前恶化。
调查显示，投资人可能削减了印尼卢比、印度卢比、泰铢和台币的多仓。
韩元人气转为略微偏空，这是两个月来首次。
上周后期韩元承受压力，因媒体报导称韩国部署萨德反导系统让中国民众十分恼怒，中国命令旅行社停止韩国游，令投资人感到担忧。
这份对17位分析师、基金经理和交易员的调查显示，投资者加大了对人民币和菲律宾披索的看空押注。
人民币空仓升至两个月来最高。周四人民币兑美元跌至约两个月低点6.9207，交易员表示因公司对美元的需求强劲，迫使国有银行卖出美元以防止人民币跌得太快。
菲律宾披索的空头仓位升至11月末以来的最高。披索本月触及了10年低点。
今年迄今披索表现落后，兑美元累计下跌1.3%。近期菲律宾贸易逆差扩大，对披索构成压力。
包括美联储主席叶伦在内的美联储官员的近期言论，已促使交易员加大对于美联储在3月14-15日会议上加息25个基点的押注。
上周发布的一项路透调查显示，多数外汇策略师认为，特朗普政府的美元政策模糊不清，美元短期内的进一步升势将主要仰赖于美联储的升息速度。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。
该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
3月9日 0.17 0.06 0.14 -0.16 -0.21 -0.56 0.45 0.75 -0.09
2月23日 0.05 -0.41 0.33 -0.40 -0.47 -0.69 0.46 0.69 -0.36
2月10日 -0.04 -0.54 0.03 -0.42 -0.53 -0.55 0.21 0.30 -0.52
1月26日 0.09 -0.25 0.01 -0.36 -0.33 -0.02 0.14 0.19 -0.42
1月12日 0.74 0.81 0.84 -0.14 0.58 0.28 0.56 0.63 0.22
12月8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41
11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49
11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36
10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44
10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96
9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32
9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04
9月1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27 (完)
(编译 李春喜/王洋/侯雪苹；审校 王兴亚/高琦/于春红)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行的最高决策者周三表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。
路透伦敦5月24日 - 穆迪周三下调中国债信评级，加上巴西和南非未来数月面临评级遭到进一步下调的可能性，均凸显出新兴市场的信用评级仍不容乐观。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。