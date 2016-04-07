调查：亚币看空程度减轻 受美元回落及美联储鸽派立场支撑

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透班加罗尔4月7日 - 一项路透调查显示，新兴亚币料在未来一年进一步走疲，但由于市场预期，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在升息方面将更为谨慎，从而抑制美元走势，因此新兴亚币走软程度不会像几个月之前预期的那么严重。

不过，鉴于很多亚洲央行在继续放松货币政策，本周接受路透调查的60多名分析师的预估中值显示，他们预计新兴亚币一年后将贬值2-6%，其中马币(林吉特)贬值幅度最大。

“在当前美联储发出鸽派评论之际，亚币有可能在短期内继续有良好表现。但我们认为，未来一年不太可能一直维系这种走强势头，预计在一定程度上还会重启疲态，”花旗分析师团队在一份报告中称。

新兴市场今年震荡开局，中国人民币再度下跌，但亚币随后找到了支撑。

这在一定程度上得益于中国政府在短时间内接连提高人民币兑美元中间价以安抚投资者，此外还得益于发达经济体数据好转，尤其是美国，令高风险资产重获青睐。

但人民币料将进一步下跌。65位受访策略师的预估中值显示，人民币兑美元到6月底料跌至6.58元，到2017年3月底将跌至6.70，较周四的6.47下跌约3%。

而就在上月，策略师还普遍预计，人民币12个月后下跌逾3.5%。

摩根士丹利的策略师指出：“考虑到潜在风险远大于回报，一次性贬值不太可能，”并称若真的一次性贬值，可能会引发其它新兴国家也大幅贬值本币。

今年中国经济增速可能会放缓至6.5-7.0%，加上房价高企，一些策略师仍未完全排除人民币再度大幅下滑的可能。

人民币前景的改善，通常也利好其它与中国有大量贸易往来的亚洲国家货币。

印度卢比、韩元的前景也改善，因市场愈发预期美联储今年的加息次数将较少。美联储主席叶伦上周表态称，在调整货币政策方面美联储应谨慎，这引发了美元全线下滑。

周三公布的美联储3月政策会议纪录也显示，联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。

“短期内，美元没有升值理由，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt说。

“美联储的基本假设情景设想美元不会进一步升值。市场的看法是，这表明叶伦证实了在联储对通胀前景更有把握之前，强势美元将使美联储保持谨慎行动--而这将会持续一段时间。”

印度卢比兑美元周四交投在约66.50，本调查显示到6月底时卢比兑美元将下跌约2%至67.60，一年内下跌至68.00。3月调查时，分析师预估卢比/美元的12个月目标价为69.00。

马币(林吉特)跌幅料将居前，马币兑美元到2017年3月底时料将较周三收盘价3.914下跌6%至4.17。菲律宾披索、台币、坡元贬值幅度料为约4%。(完)