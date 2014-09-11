调查：美联储加息疑虑打压亚洲外汇市场人气 人民币一枝独秀

路透新加坡9月11日 - 路透调查显示，亚洲多数新兴货币人气在过去两周都转为偏空，因投资者愈发警惕美联储提早加息的可能性，但对中国人民币的多头押注增加。

周二至周四对12位分析师进行的调查访问显示，中国人民币CNY=CFXS多头部位升至1月末以来最大。

人民币汇率在本周稍早曾触及六个月高点，因数据显示8月贸易顺差创下纪录高位后，央行将人民币汇价中间点设在更高水准。

不过，多数亚洲新兴货币都承压，因鉴于美国经济坚稳，美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间料早于预期。

旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者预计美联储维持利率在低位的时间较美联储自身的预期更久。

该报告引发一些揣测，即美联储可能在下周政策会议上发出提前升息的暗示。

新加坡坡元SGD=D3在新兴亚币中是受冲击最重的，空仓水平达到2013年5月以来最高。

坡元周三触及近六个月低位，外界愈发担忧经济成长放缓。一份新加坡金管局的调查显示，分析师将2014年新加坡经济成长预估中值下调至3.3%，三个月前调查为3.8%。

对于韩元的观点也转空，为3月末以来首次。周四海外对冲基金将韩元兑美元推低至近五周低位。

马币(林吉特)兑美元MYR=MY录得1月末以来最大空头仓位，在公布令人失望的7月出口和工业产出数据后，市场担忧该国经济可能失去动能。

对于印尼卢比兑美元IDR=ID对看法愈发悲观，而对泰铢兑美元THB=TH的市场人气转为空头，空头仓位为6月初以来最高。

菲律宾披索PHP=PDSP近五个月以来首次出现空头部位，但看空押注相对较小，因该国央行料在周四稍晚收紧政策。

印度卢比INR=D2和台币TWD=TP多仓也几近消失。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32

8月28日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21

8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53

7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52

7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08

7月3 日 -0.69 -1.53 -0.47 0.64 -0.57 -0.14 -0.92 -0.69 0.28

6月19日 -0.18 -1.10 -0.18 0.45 -0.41 -0.34 -0.73 -0.24 0.15

6月5 日 0.29 -1.21 -0.06 0.51 -0.29 -1.01 -0.65 -0.69 0.73

5月22日 0.53 -1.24 -0.32 -0.60 -0.28 -1.47 -0.94 -0.88 0.54

5月8 日 0.31 -1.50 -0.74 -0.40 -0.60 -0.90 -0.65 -0.46 0.17 (完)

(编译 李爽/高琦/田建华/朱晓军；审校 艾茂林/张明钧/蔡美珍/杜明霞)

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