调查：2015年亚洲货币料上涨 即便美联储可能升息

图为新德里一家货币兑换处的工作人员在清点卢比现钞。 REUTERS/Adnan Abidi

路透班加罗尔1月9日 - 一项路透调查显示，亚洲新兴货币兑美元今年料守住阵脚，人民币可能小幅上涨，即便美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年开始升息。

不过涨幅可能不大，因中国和印度通胀下降加上经济缓慢，可能促使两国央行放松货币政策。这已令分析师调降之前的预期。

相反，美联储料在6月升息，从而进一步提振美元。

本周对30名左右分外汇分析师的调查预计，人民币兑美元到12月时将上涨1%至6.15元，本周五报6.208。一个月后料报6.20，三个月后为6.18。

Scotiabank驻香港外汇策略师Sacha Tihanyi说：“国际油价下滑导致的通胀率下降，将使得中国央行在未来几个月维持宽松的货币政策倾向。”

中国国家统计局周五公布，12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，徘徊在五年低点附近，表明经济持续低迷，但给予政策制定者更多空间来放宽政策以支撑经济增长。

去年11月，中国央行两年来首次降息，以刺激经济增长并防范通缩风险。

上个月的路透调查显示，中国央行可能在3月再度降息。

不过分析师表示，人民币走势如何很大程度上要取决于官方的人民币中间价。

去年，中国央行试图通过扩大人民币交易区间来打破人民币单边稳步升值的预期，并遏制人民币投机交易。这最终导致人民币在2014年贬值2%，虽然当年中国的贸易顺差创下纪录。

不过去年大量资金流入中国股市稍稍支撑了人民币汇价。中国股市指标股指去年上涨了逾50%，达到五年高位。

市场担忧中国房价下滑可能演变称为彻底崩盘，加上经济增速放缓，可能会阻碍人民币今年走势。

调查还显示，周五报3.55的马币(林吉特)兑美元到12月底将上升近2%。马币是亚洲2014年表现最差的货币。

一个月后美元/马币或触及3.50马币，三个月和一年后汇价分别料为3.51和3.49。

调查显示，印度卢比兑美元一个月后或小跌至63.20，三个月和一年后汇价分别料为63.50和63.00。

印度通胀率过去几个月稳步下滑，令人期待印度央行会很快降息来支撑增长。

最新调查还显示，韩国韩元今年可能贬值4%。(完)

(编译 王洋/王丽鑫/朱晓军；审校 王兴亚/张涛/张若琪)

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