调查：新兴亚洲货币人气好转 人民币看涨

图为透过放大镜看到的新加坡元纸币。 REUTERS/Edgar Su

路透首尔1月22日 - 周四公布的一项路透调查显示，新兴亚洲货币人气好转，因寄望欧洲央行采取大规模货币激励政策及日圆反弹，交易商自12月初以来首次看涨人民币。

周二至周四对16名外汇分析师和交易员的调查显示，印度卢比兑美元多头部位升至七个月高位。

交易员仍然看跌其他多数亚洲新兴货币，但空仓水平有所下降，包括马币(林吉特)。

对人民币看法为约六周来首次转为正面。中国去年第四季国内生产总值(GDP)及12月贸易等数据好于预期，给人民币带来支撑。

投资者自去年10月来一直看多印度卢比，卢比的多头仓位规模升至去年6月以来最高位。本月迄今，印度卢比是表现最佳的亚洲货币，受资本流入印度所支持。

印度央行1月15日降息，因为有越来越多的迹象显示通胀放缓，经济复苏乏力。降息提振了印度股市和债市。

马币(林吉特)的空仓较两周前小幅回落，当时的空仓规模创下2008年8月以来最高。

马币是去年表现最差的新兴亚币，因市场担心油价下滑有可能损及该国的经常帐盈余，提高财政赤字。

马来西亚政府周二提高2015年财政赤字目标，调降经济增长预估，并降低财政预算，以反映油气收入的减少。惠誉发出警告，称有可能调降马来西亚的主权评级，导致马币周三跌至近六年低位。

菲律宾披索空仓出现逆转，因披索受资本流入推动，触及四个月高点。

韩元和泰铢的人气几乎转为中性。

台币和坡元的空仓降至10月末以来最低，当时投资者看多这两种货币。印尼卢比的空仓也降至11末以来最低。

此时正值市场普遍预期欧洲央行周四稍晚将宣布新的购债计划，以抗击通缩并扶助欧元区经济。

欧元区一位消息人士周三表示，欧洲央行执委会已提出一项计划，央行可以从3月开始每月购买500亿欧元(580亿美元)债券。

日圆也上涨，周三日本央行维持货币政策不变，促使原本预期央行将进一步宽松政策的投机客回补空仓。

这项路透调查的重点在于，分析师对九种亚洲新兴货币当前仓位的看法，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03

1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40

12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62

12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47

11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56

11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54

10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16

10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57

9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34

9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32 (完)

(编译 王丽鑫/白云/李春喜/高琦 审校 蔡美珍/张若琪/李婷仪)

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