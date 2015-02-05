调查：亚洲宽松政策预期损及亚币人气 人民币空仓近10个月最高

图为透过放大镜看到的印尼货币现钞。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡2月5日 - 周四公布的路透调查显示，外界益发预期亚洲将有一波货币宽松政策，这使得过去两周亚洲货币的人气受损，中国人民币空仓来到近10个月高位。

在欧洲央行表示将不再接受希腊债券作为流动性操作的担保品后，投资人纷纷避开风险资产。欧洲央行此举强力反击了希腊重新协商庞大债务的计划。

然而，调查显示，由于油价回升引发一波空头回补，马币(林吉特)空仓降至11月底以来低位。

人民币空仓则增至去年4月以来高位。这份调查是在周二至周四期间进行。

中国人民银行周三决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周四(2月5日)起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准。

新加坡金管局此前于1月28日降低货币政策区间的坡度，出人意料地放宽政策。

坡元空仓增至12月初以来最高，因金管局放松货币政策后，坡元跌至2010年8月以来的最低水平。

韩元和泰铢空仓小幅增多，因一些分析师称，这些国家的央行下一步将放松货币政策。

但一些亚币获得助益，因为在全球低利率的环境下，投资者寻求更高的收益率。

菲律宾披索多仓升至去年8月底以来最高水平。受投资资金持续流入提振，披索周三涨至近五个月高点的水平。

受债市资金流入推动，印尼卢比空仓降至去年11月末以来最低。周二，印尼发售了16万亿(兆)卢比(12.7亿美元)传统公债，远超过既定目标12万亿卢比。

市场对印度卢比的看法依然乐观，多仓规模较上次调查时的七个月高位略微回落。

两周前公布的亚洲货币调查显示，新兴亚币的人气已有改善，因寄望欧洲央行大规模的货币刺激措施。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10

1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03

1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40

12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62

12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47

11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56

11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54

10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16

10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57

9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34(完)

(编译 戴素萍/龚芳/王颖/王兴亚；审校 王丽鑫/于春红/张若琪/龚芳)

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