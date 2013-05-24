调查：新兴亚洲货币人气转空 但人民币多仓仍接近21个月高位

* 坡元空仓规模为2009年4月以来最大

* 印度卢比空头押注创2012年11月以来最高

* 人民币多仓规模仍接近21个月高位

路透首尔5月23日 - 周四公布的路透调查显示，新兴亚洲货币的市场人气转为偏空，受有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策前景的忧虑影响。坡元人气是逾四年来最为悲观。

不过人民币仍是亮点，多仓规模接近21个月以来最高，即便一份民间调查显示，中国5月制造业活动为七个月来首次萎缩，加剧了人们对该国经济复苏的忧虑。

美联储主席伯南克周三对国会表示，美联储可能会在“未来的某次会议中削减”购债计划。

这项调查访问了13位外汇分析师，结果显示坡元空仓规模为2009年4月以来最大。坡元兑美元已跌至10个月低位。

印度卢比人气转至去年11月底以来最为偏空，韩元人气也转为悲观。

马来西亚马币(林吉特)和菲律宾披索等部份新兴亚币的多仓被削减。

上一次的仓位调查显示，新兴亚币人气较偏多。

而最新调查显示，对印尼卢比和泰铢的空头押注增加。

泰铢是2013年迄今表现最佳的亚洲货币，但最近泰铢走贬，因投资人仍担心当局可能采取措施来阻升泰铢。

泰铢周一曾触及约三个月低位，因泰国第一季经济成长数据令人失望，引发市场臆测央行可能在本月稍晚降息。

**人民币多仓处于高位**

调查显示人民币多仓规模仍接近2011年8月以来的最高水准，因受中国允许人民币升值的意愿支撑。

由于资本流入强劲，人民币兑美元中间价自4月初以来不断创出历史新高。周二人民币现汇价触及纪录高位。

交易商认为人民币走强也与中国的政治需要有关，人民币上涨趋势料将至少延续至6月初，届时中国国家主席习近平将访问美国，讨论人民币汇率等议题。

路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。

正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

菲律宾

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

5月23日 -1.92 0.51 1.08 0.65 0.40 0.68 -0.27 -0.09 0.35

5月 9日 -1.93 -0.83 -0.09 0.43 -0.31 -0.24 -1.04 -0.83 0.17

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12

3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25

3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96

2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73(完)

(编译 王翔琼/李婷仪/于春红; 审校 许娜/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。