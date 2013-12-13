调查：中国与其他东亚股市2014年料表现亮眼

中国跨境并购放缓只是暂时现象 3-6个月后有望复苏--麦肯锡
路透上海4月5日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡高层周三表示，因外汇管制等因素，今年一季度中国企业的跨境并购放缓，但这只是暂时现象，估计3-6个月后国内外汇管制可能会更加精准，中企跨境并购亦有望复苏。
路透班加罗尔12月12日-一份路透调查显示，中国和东亚其他国家股票市场在经历表现低迷的2013年后，明年将会大涨，料受助于低估值和资金流入该地区。
无论美国联邦储备委员会(美联储/FED)最终何时开始缩减刺激计划，一些投资者都将卖出新兴亚洲国家的股票。但受访者对2014年仍很乐观。
当美联储5月首次表示打算缩减资产购买计划时，新兴市场出现一波崩跌，导致中国、香港、韩国和台湾的股票估值降至远低于五年均值的水平。
今年中国沪综指跌幅居前，迄今已挫跌3%。韩国综合股价指数下滑约1.5%。
但路透走访的股票分析师认为后市前景光明。预估中值显示，2014年底，沪综指将较目前上涨17%，韩国综合股价指数(KOSPI)将上升15%。本次调查是在12月4-11日期间进行。
香港股市料较目前上涨13%，恒生指数将来到26,350点。台湾股市则料将上升5%。
今年以来，有关美联储何时缩减宽松措施的不确定性，为一大重点，并拖累部分亚洲市场。
目前，分析师都认为，到2014年年初时，美联储将着手缩减。
本周一项路透调查显示，多数分析师预期美联储明年3月前将缩减每月买债规模。
但由于美国失业率下滑，预测美联储下周开始缩减的看法持续升高。
不论实际缩减幅度如何，分析师认为东亚股市相对便宜，有上涨空间。
汤森路透资料显示，以12个月预估市盈率来看，这四个东亚股市指数均略低于五年均值。
**韩股料劲升，台股持续沉闷**
韩国综合股价指数到2014年底料升至纪录高位。
“全球经济复苏将对韩国市场产生涓滴效应，像是出口成长及国内消费上升，将带动指数升至纪录高位，”未来资产证券分析师LeeJae-hoon称。
相较之下，台股被认为太贵，一些分析师已降低对台股的预期。
晋昂投顾总经理洪瑞泰表示，台股太贵，而GDP成长仍低，他预测台湾加权股价指数将跌至7,000点附近。(完)
编译 洪曦/王翔琼/蔡美珍；审校 王洋/白云
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