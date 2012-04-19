调查：亚洲经济触底回升 但反弹力度或不足

* 分析师未下调GDP增速预估

* 第一季或已触底,形势或逐步好转

* 亚洲央行将继续在增长与通胀的两难中求平衡

路透新加坡4月19日电---一项路透调查显示,亚洲经济增长或已在第一季触底,但之後的反弹力度可能不会很大.

尽管对於欧债危机和美国经济放缓的担忧有所减弱,但这两个因素仍将是亚洲经济增长的拖累.

路透访问250多位分析师得出的季度调查结果显示,受访者在一年以来首次没有调降经济增长预估,表明亚洲前景乐观,即便现在还不到庆祝的时候.

"信心在缓慢回升,"汇丰控股亚洲经济研究主管Frederic Neumann表示."我们看到,中国采取了更为积极的举措来支持经济增长,中国显然仍是该地区的引擎,此外,去年欧洲爆发出的金融风险也开始消退."

尽管中国和印度可能不会像全球金融危机前那样取得两位数的增长率,但都将在2013年反弹,因将受助于宽松政策、强劲内需、出口回暖和欧债危机企稳.

"经济增长已经在第一季见底,情况在企稳,还可能在未来几个季度加速,该地区或将在下半年进入最佳状态."

自1月开展上次调查以来,对中国经济增长的预期并无变动,这是个令人鼓舞的讯号.分析师在此前三次调查中都曾调降预期.

中国经济今明两年增长率料分别为8.4%与8.6%.

中国第一季GDP增速创下金融危机结束以来最慢,这次的调查表明增速或已触底,未来几季有望反弹.

对於印度经济,分析师预期本财年将增长6.8%,下个财年为增长7.1%,1月调查预估分别是增长7.0%与7.3%.

调查显示,分析师下调了对澳洲、新西兰、菲律宾、韩国、台湾和越南的经济成长预估.该调查涵盖亚洲13个经济体.

另一方面,相比前次调查,新加坡、马来西亚和泰国的经济前景趋好.

除泰国之外,调查中其他所有经济体2013年的经济增速料都将快於2012年.

亚洲经济体仍处於经济成长的轨道上,只要全球情况没有快速恶化,亚洲经济体的经济增速甚至可能在今年稍晚就出现回升.

"过去两年半已告诉我们,亚洲无需靠G3录得强劲增速来推动自身.亚洲需要的只是避免负增长,这样就能做的很好,"DBS的David Carbon表示.

他补充道,2011年出口逐渐减少的时候,国内需求甚至能保持增长,因而若欧洲情况改善,亚洲经济将快速增长.

**寻找平衡**

调查显示,各国央行将继续努力在增长和通胀间寻找平衡,多数料维持利率不变,或到年底时开始升息.

印度则是例外,最近刚刚宣布了降息举动.经济学家预计印度附买回利率到12月时将进一步下调50个基点至7.5%,到2013年6月时下调至7%.

尽管中国人民银行可能不会调整利率,但将放宽流动性,并可能倾向於针对小企业选择性放宽政策.

经济学家降低对印尼降息的预期,因最近的能源补贴可能推动通胀率上升.

"2012年的主要情景不一定是增长衰竭,而是随着这些经济获得动能,通胀会以多快的速度回升."(完)

--编译 王洋/程琳/隋芬/王翔琼/王丽鑫;审校 高琦

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