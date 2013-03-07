调查：未来10年亚洲亿万富豪人数将倍增 中国增速领先

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透香港3月7日 - 物业顾问莱坊（Knight Frank）与中银国际周四发表的财富报告指出，未来10年亚洲的亿万富豪人数增幅最大，达119%；而中国亿万富豪人数，预计将增加214%。
报告并指出,虽然伦敦和纽约仍是全球超高资产净值人士首选的居住、投资及消闲娱乐的城市，但亚洲城市正迎头赶上。随着中国经济持续增长，报告预计中国四个一线城市--上海、北京、广州和深圳，将在国际城市中获得更高的排名。
据有关调查，上海今年跻身全球最重要经济中心的第五位，超越了香港（第七位）和新加坡（第八位）。首两位分别为纽约和伦敦。
报告并指出，在上海和北京排名上升的同时，其他中国一线城市如广州和深圳的财富急速增长，预计这些城市的高资产净值人士数目将有三位数的增长。
“中国投资者对全球的影响力与日俱增，在全球经济持续低迷下，西方国家的高资产净值人士普遍提高了风险承受能力，但很多中国富豪的投资组合则有所不同。”莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt称。
“我们的研究发现他们有多种不同的投资偏好，一方面寻求较保守的房地产投资，另一方面投资回报高的项目。”他说。
34%的受访亚洲地区私人银行家和财富顾问表示，他们的客户有可能在未来12个月内购买新物业，而在欧美则仅为17%，显示亚洲富人对投资房地产情有独锺。
2012年香港的豪宅楼价上升9%，平均每平方尺逾3.7万港元，居全球第二高，而上海和北京的豪宅尺价则分别位列10和11。
不过，在中国政府推出严厉的楼市调控措施下，不少中国投资者因而转向商业地产，北京去年的商业物业价格升值23%。
中银国际控股有限公司副行政总裁黄剑雄表示，经历了欧盟信用危机后，亚太区的高资产净值客户正寻求投资避风港，并将更多的资金投入中国。
该份财富报告调查显示，未来10年全球亿万富豪人数将增加85%，其中亚洲的升幅达119%。目前美国仍然是全球亿万富豪人数最多的国家，共543名，到了2022年料将增103%。至于中国亿万富豪人数，则将由154人增至2022年的483人，增幅达214%。
该份财富报告采访了全球400名私人银行家和财富顾问，就他们对其高资产净值客户的态度作出评价，范围包括住宅、投资及进一步创造财富的能力。调查结果代表了约1.5万名人均资产值为6,500万美元的高资产净值人士的观点。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。