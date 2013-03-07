调查：未来10年亚洲亿万富豪人数将倍增 中国增速领先

路透香港3月7日 - 物业顾问莱坊（Knight Frank）与中银国际周四发表的财富报告指出，未来10年亚洲的亿万富豪人数增幅最大，达119%；而中国亿万富豪人数，预计将增加214%。

报告并指出,虽然伦敦和纽约仍是全球超高资产净值人士首选的居住、投资及消闲娱乐的城市，但亚洲城市正迎头赶上。随着中国经济持续增长，报告预计中国四个一线城市--上海、北京、广州和深圳，将在国际城市中获得更高的排名。

据有关调查，上海今年跻身全球最重要经济中心的第五位，超越了香港（第七位）和新加坡（第八位）。首两位分别为纽约和伦敦。

报告并指出，在上海和北京排名上升的同时，其他中国一线城市如广州和深圳的财富急速增长，预计这些城市的高资产净值人士数目将有三位数的增长。

“中国投资者对全球的影响力与日俱增，在全球经济持续低迷下，西方国家的高资产净值人士普遍提高了风险承受能力，但很多中国富豪的投资组合则有所不同。”莱坊亚太区研究部主管Nicholas Holt称。

“我们的研究发现他们有多种不同的投资偏好，一方面寻求较保守的房地产投资，另一方面投资回报高的项目。”他说。

34%的受访亚洲地区私人银行家和财富顾问表示，他们的客户有可能在未来12个月内购买新物业，而在欧美则仅为17%，显示亚洲富人对投资房地产情有独锺。

2012年香港的豪宅楼价上升9%，平均每平方尺逾3.7万港元，居全球第二高，而上海和北京的豪宅尺价则分别位列10和11。

不过，在中国政府推出严厉的楼市调控措施下，不少中国投资者因而转向商业地产，北京去年的商业物业价格升值23%。

中银国际控股有限公司副行政总裁黄剑雄表示，经历了欧盟信用危机后，亚太区的高资产净值客户正寻求投资避风港，并将更多的资金投入中国。

该份财富报告调查显示，未来10年全球亿万富豪人数将增加85%，其中亚洲的升幅达119%。目前美国仍然是全球亿万富豪人数最多的国家，共543名，到了2022年料将增103%。至于中国亿万富豪人数，则将由154人增至2022年的483人，增幅达214%。

该份财富报告采访了全球400名私人银行家和财富顾问，就他们对其高资产净值客户的态度作出评价，范围包括住宅、投资及进一步创造财富的能力。调查结果代表了约1.5万名人均资产值为6,500万美元的高资产净值人士的观点。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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