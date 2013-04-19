调查：预计亚洲经济体今年温和复苏 受中国掣肘

* 分析师下调多数亚洲国家增速预估

* 预计通胀率因商品价格下跌而滑落

* 亚洲各国央行将依然保持宽松政策

路透班加罗尔4月19日 - 路透调查显示，亚洲经济体2013年增速可能超过去年，但扩张速度仍大体受限，因中国经济复苏弱于预期。

在4月8-11日和4月16-19日对超过250位分析师进行的最新调查显示，大多数亚洲经济体的经济增速预估下调或保持不变。

中国、韩国、印度和澳洲的评估被下调，下调幅度从0.1-1个百分点不等。泰国、香港、马来西亚和台湾的评估则上调。

不过这些经济体的增长率仍远高于发达经济体今年的增长率预估。美国经济今年可能平均成长2%，而欧元区预计今年会再次经历衰退。

“今年将是亚洲经济良好成长的一年，尤其是如果...下半年全球经济增长改善的话，”野村亚洲首席分析师苏泊莱曼(Rob Subbaraman)表示。

但即便是最温和的经济成长预期也面临着大量风险，这主要取决于今年中国经济的表现、美国经济能否设法以更强劲地步伐成长、欧元区能否控制住历时三年的债务危机。

2013年中国经济增速料小幅回升至8.0%，此前中国第一季经济增长意外放缓，促使分析师下调早前预期。

此外，美国经济在今年强劲开局后料将放缓，因为政府减支措施的部分影响逐步显现。不过就业市场今年料会持续复苏，即使上个月就业人数增长疲弱令人失望。

印度经济今年料将持续温和，若有回升，也将是缓步。

上周另一项访问60多位经济分析师的调查显示，今年全球经济料成长3.2%，高于2012年的3.1%成长率。

**大宗商品陷入低潮**

分析师指出，近期大宗商品价格下跌将协助亚洲国家，亚洲国家是石油、基本金属、贵金属的重要进口国。

许多分析师在调查中已下调通胀预测，通胀压力降低，应有助央行维持宽松货币政策。

“即使亚洲出口目前相当疲软，未来几个月亚洲进口大宗商品的价格降低，产生了缓冲作用，”野村证券经济学家苏伯莱曼称。

大宗商品价格走软，将使亚洲国家央行有宽松政策的空间，在此之前，由于通胀压力不退，央行难以施力。

的确，调查显示新兴亚洲国家主要央行今年若没有放宽货币政策，也将会维持利率不变，不过多位分析师称债务水准升高的风险恐将构成阻碍。

花旗分析师在一份致客户研究报告中指出，“若今年经济成长不如预期，民间债务升高的疑虑可能会限制部分亚洲新兴国家的货币政策回应。”

印度央行在维持九个月利率不变之后，今年已两度调降附买回利率，两次降幅皆为25个基点，预料随着通胀压力消退，印度央行今年9月之前还将降息50个基点至7%。

不过印度央行若要进一步放宽政策，恐怕会受到庞大的经常帐赤字所限，而印尼也面临同样的情形。预料印尼央行今年多数时间将维持利率不变。

不过苏伯莱曼警告称，过度货币宽松恐将损害区域经济。

“亚洲所面临的风险在于，若决策者过度短视，同时未把重点放在财务失衡及资产价格，并维持极度宽松政策。这虽有利于今年经济成长，但恐将使得未来出现问题的风险升高。”(完)

(编译 张明钧; 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。