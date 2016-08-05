调查：澳元与新西兰元前景不那么偏空 受债市流入资金支撑

2016年2月11日，悉尼一家商店收款机里的澳元纸币和硬币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼8月5日 - 分析师再次微调澳元和新西兰元的前景，因追求收益的投资人不顾降息，继续把资金投入这两种货币。

路透访问的51位分析师平均预测，未来一个月澳元预计报0.7400美元，较7月时预测高1美分。

不过，整体上仍预期澳元将逐渐走软，三个月和六个月后来到0.7200，一年后来到0.7100美元。

自英国脱欧打击英镑并加剧全球宽松政策压力以来，澳元即受到追捧。周四英国央行降息至纪录低点0.25%，并重启购债计划。

此外，美国经济数据令人失望，令市场推后了对美联储升息的预期，也使澳元受到支撑。

由于全球都在宽松政策，且国内面临通缩风险，澳洲央行本周稍早降息25个基点，至纪录低点1.5%。

由于澳洲公债收益率远高于其他发达国家的水平，提振澳元游走在三个月高点0.7657美元附近。

10年期澳洲公债收益率报1.89%，而美国、英国和德国公债收益率分别报1.49%、0.63%和负0.09%。

这些因素也使新西兰元受到支撑。

受访的40位分析师平均预测，新西兰元一个月后报0.7000美元，然后逐渐下滑，一年后来到0.6800美元。前次调查预测一年后报0.65美元。

市场情绪变得更为乐观，推动新西兰元从5月低点0.6676涨至当前的0.7187美元。

新西兰央行将在8月11日举行下次政策会议，市场完全预期该行会降息至2.0%，一定程度上是为了抑制新西兰元的强势。

新西兰10年期公债收益率高达2.20%，在发达国家中最高。(完)