调查：澳洲今年经济增幅上调 惟通缩阴霾仍罩顶

路透悉尼7月21日 - 澳洲今明两年经济表现应该可以轻易胜过多数富有国家，然由于薪资和物价增幅处于纪录低位，因此可能仍危处通缩边缘。

乍看下，一切都很不错。最新的路透调显示，分析师们预期澳洲规模1.6万亿(兆)澳元(1.2万亿美元)的国内生产总值(GDP)，今年将成长2.9%，高于4月调查时预估的增幅2.6%。

2017年的GDP增幅略低一点，降至2.8%，澳洲自1991年以来便未曾落入衰退，这点令人刮目相看。

该最新调查上修了预估，主要归功于第一季经济表现抢眼，该季出口量大增，协助经济年成长率意外来到3.1%。

澳洲将于7月27日公布第二季消费者物价指数(CPI)，料将显示基础通胀率为约1.2%的纪录低位，远低于澳洲央行长期的目标区间2-3%。

这样的结果可能会迫使澳洲央行在第三季把利率降至1.5%的纪录低位。

受访分析师将对2016年通胀率预估降至仅有1.3%，低于前次调查的1.9%；再次创下历史低位。

然他们乐观看待澳洲经济将可避开全面通缩，明年通胀率可望回升至2.2%。

的确，30位分析师中没有一人预期通胀率为负值，对今年和明年的最低预估分别为1.1%和1.7%。(完)