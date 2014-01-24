调查：澳洲经济难以填补矿业繁荣后留下的窟窿

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透悉尼1月24日 - 澳洲难以寻获新的经济引擎，来推动其渡过矿业繁荣之后的窟窿，明年澳洲经济还将是增速低于常态的一年。
最新的路透调查显示，分析师预计澳洲1.5万亿澳元的国民生产总值(GDP)明年将扩张2.8%，高过去年增长预估值2.4%，也比去年10月时所做的预估稍高。
预计经济增速在2015年增至3.0%，不过这仍低于被认为“正常”增速的3.25-3.5%。22年连续增长已经使得澳洲成为全球第12大经济体，且在其2,300万居民中孕育了很高的期待。
美银-美林的分析师SaulEslake称，“恢复经济平衡，减少对历史上最大的矿业投资周期的依赖仍然会很难，因矿业以外的产业依然不愿对宽松货币政策作出反应。”
过去十年资源投资增长逾两倍，达到国内生产总值(GDP)的8%，但未来两到三年这项投资肯定会下滑，留下一个需要填充的大窟窿。
澳洲央行去年降息至纪录低点2.5%，以提振内需。有迹象显示这一政策在一些领域取得效果，明显在楼市和零售支出方面有效果。
但就业市场令人失望的疲软以及一般家庭收入增长乏力，显示不能单单只靠消费者来带动经济走出低谷。
企业也没有显示出，要通过扩大投资而从矿业手中接过接力棒的太大意愿。闲置产能过多和国内市场规模不够大都阻碍产业发展。
新当选的自由党－国家党联盟政府也寻求勒紧腰带过日子，因其做出不菲的选举承诺，但税收收入却不足。虽然一直多次讲到要增加基础设施支出，但真正花钱出去可能问题重重。
**出口荣景**
一大利好是为扩大资源产量所投资的数十亿资金，正带动煤、铁矿石到液化天然气(LNG)的出口量急速增加。
这些增加的出口大都被中国所吸纳。截至11月的一年，澳洲对中国的出口额为创纪录的920亿澳元(808亿美元)，比之前12个月高出四分之一。
同时，资本财的进口则因矿业项目的完成而下滑，使得澳洲的贸易收支表现越来越好。因此，在截至2013年9月的一年里，澳洲2.3%的经济成长中，净出口就占了整整1.6个百分点。
这样的重大转变大力推了一把，随着更多的项目投产，澳洲料将在2017年前成为全球最大的LNG出口国。
过去九个月澳元兑美元跌幅达14%，对此更加有利。澳元贬值不仅让国内企业更具竞争力，也给矿企利润带来意外的收获，因大多数澳洲天然资源出口是以美元计价。
不幸的是，澳元贬值也相对提高了进口物价，增添通胀压力。这是去年第四季通胀意外较上年同期增加2.7%的主要原因。
就连核心通胀上升的速度也快得让人担心，这意味着分析师认为2014年和2015年通胀成长率仅会温和增至2.5%的预估，有点太过乐观了。
这些因素整体看来，都让澳洲央行想再度祭出降息将困难得多，央行也难以仰赖澳元贬值来支撑需求。(完)
(编译/审校 田建华/杜明霞/戴素萍/李婷仪)
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