调查：澳洲经济难以填补矿业繁荣后留下的窟窿

路透悉尼1月24日 - 澳洲难以寻获新的经济引擎，来推动其渡过矿业繁荣之后的窟窿，明年澳洲经济还将是增速低于常态的一年。

最新的路透调查显示，分析师预计澳洲1.5万亿澳元的国民生产总值(GDP)明年将扩张2.8%，高过去年增长预估值2.4%，也比去年10月时所做的预估稍高。

预计经济增速在2015年增至3.0%，不过这仍低于被认为“正常”增速的3.25-3.5%。22年连续增长已经使得澳洲成为全球第12大经济体，且在其2,300万居民中孕育了很高的期待。

美银-美林的分析师SaulEslake称，“恢复经济平衡，减少对历史上最大的矿业投资周期的依赖仍然会很难，因矿业以外的产业依然不愿对宽松货币政策作出反应。”

过去十年资源投资增长逾两倍，达到国内生产总值(GDP)的8%，但未来两到三年这项投资肯定会下滑，留下一个需要填充的大窟窿。

澳洲央行去年降息至纪录低点2.5%，以提振内需。有迹象显示这一政策在一些领域取得效果，明显在楼市和零售支出方面有效果。

但就业市场令人失望的疲软以及一般家庭收入增长乏力，显示不能单单只靠消费者来带动经济走出低谷。

企业也没有显示出，要通过扩大投资而从矿业手中接过接力棒的太大意愿。闲置产能过多和国内市场规模不够大都阻碍产业发展。

新当选的自由党－国家党联盟政府也寻求勒紧腰带过日子，因其做出不菲的选举承诺，但税收收入却不足。虽然一直多次讲到要增加基础设施支出，但真正花钱出去可能问题重重。

**出口荣景**

一大利好是为扩大资源产量所投资的数十亿资金，正带动煤、铁矿石到液化天然气(LNG)的出口量急速增加。

这些增加的出口大都被中国所吸纳。截至11月的一年，澳洲对中国的出口额为创纪录的920亿澳元(808亿美元)，比之前12个月高出四分之一。

同时，资本财的进口则因矿业项目的完成而下滑，使得澳洲的贸易收支表现越来越好。因此，在截至2013年9月的一年里，澳洲2.3%的经济成长中，净出口就占了整整1.6个百分点。

这样的重大转变大力推了一把，随着更多的项目投产，澳洲料将在2017年前成为全球最大的LNG出口国。

过去九个月澳元兑美元跌幅达14%，对此更加有利。澳元贬值不仅让国内企业更具竞争力，也给矿企利润带来意外的收获，因大多数澳洲天然资源出口是以美元计价。

不幸的是，澳元贬值也相对提高了进口物价，增添通胀压力。这是去年第四季通胀意外较上年同期增加2.7%的主要原因。

就连核心通胀上升的速度也快得让人担心，这意味着分析师认为2014年和2015年通胀成长率仅会温和增至2.5%的预估，有点太过乐观了。

这些因素整体看来，都让澳洲央行想再度祭出降息将困难得多，央行也难以仰赖澳元贬值来支撑需求。(完)

(编译/审校 田建华/杜明霞/戴素萍/李婷仪)

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