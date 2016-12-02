调查：澳新货币前景料维持低迷 归因特朗普政策及美联储升息预期

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼12月2日 - 分析师预计澳元和新西兰元仍将停留在低位，反映了对美国高通胀及升息押注下美元走强的预期。
路透调查51位分析师的预期显示，澳元兑美元一个月后料从当前的0.7426下滑至0.7400，11月时的调查预估为0.7550。
预估中值显示，三到六个月后澳元料进一步下跌至0.7300，一年后跌至0.7200。
自从特朗普当选美国总统以来，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息近乎肯定，澳元兑美元已跌逾0.03美元。
但澳元今年以来仍上涨2%。
澳元的韧性部分归功于主要出口商品价格的反弹。另外，澳新货币获支撑的一大来源还是，多数发达国家采取超宽松货币政策背景下，两国相对较高的收益率。
澳洲央行12月6日召开月度政策会议，料会将利率连续第四个月维持在1.5%不变。
澳洲10年期公债收益率报2.8%，英国同期限公债收益率为1.5%，日本的则是在零值附近。新西兰同期限公债收益率报3.3%，在发达国家中排在首位。
新西兰相对较高的收益率同样也限制了新西兰元的跌幅。
43名受访分析师的预估中值显示，新西兰元兑美元一个月后料从当前的0.7089跌至0.7025，三个月后跌至0.70，六个月后报0.69，一年后跌至0.68。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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