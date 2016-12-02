调查：澳新货币前景料维持低迷 归因特朗普政策及美联储升息预期

2016年3月10日，图为新西兰元和美元纸币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼12月2日 - 分析师预计澳元和新西兰元仍将停留在低位，反映了对美国高通胀及升息押注下美元走强的预期。

路透调查51位分析师的预期显示，澳元兑美元一个月后料从当前的0.7426下滑至0.7400，11月时的调查预估为0.7550。

预估中值显示，三到六个月后澳元料进一步下跌至0.7300，一年后跌至0.7200。

自从特朗普当选美国总统以来，加上美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息近乎肯定，澳元兑美元已跌逾0.03美元。

但澳元今年以来仍上涨2%。

澳元的韧性部分归功于主要出口商品价格的反弹。另外，澳新货币获支撑的一大来源还是，多数发达国家采取超宽松货币政策背景下，两国相对较高的收益率。

澳洲央行12月6日召开月度政策会议，料会将利率连续第四个月维持在1.5%不变。

澳洲10年期公债收益率报2.8%，英国同期限公债收益率为1.5%，日本的则是在零值附近。新西兰同期限公债收益率报3.3%，在发达国家中排在首位。

新西兰相对较高的收益率同样也限制了新西兰元的跌幅。

43名受访分析师的预估中值显示，新西兰元兑美元一个月后料从当前的0.7089跌至0.7025，三个月后跌至0.70，六个月后报0.69，一年后跌至0.68。(完)