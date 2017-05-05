调查：收益率优势料支撑澳新两国货币

焦点：中国A股闯关成功 MSCI明晟将其纳入新兴市场指数
路透纽约6月20日 - 美国指数供应商MSCI明晟周二表示，将把中国A股纳入新兴市场指数，但并未将阿根廷从前沿市场升级，令许多新兴市场投资者大跌眼镜。
路透悉尼5月5日 - 分析师调降对澳元和新西兰元的偏空看法，预期澳新两国国内利率保持稳定，料将支撑本币的收益优势，限制其贬值空间。
路透调查中53位受访分析师认为，澳元兑美元在一个月和三个月后料报0.7500美元，但在调查结束后，该汇率对跌至1月中旬以来最低水准0.7383。
周三澳元跌幅超过0.01美元，此前美国联邦储备委员会(美联储)继续对经济成长表达乐观看法，提振美元走势。
调查中预估中值认为，澳元六个月后温和贬至0.7400，与4月调查一致。12个月目标汇率略微上移至0.7450，上次调查预估为0.7400。
澳元今年以来上涨3%，因公债收益率颇具吸引力而受到支撑，尽管美联储开始收紧货币政策。
两年期澳洲公债收益率报1.7%，可比新西兰债券收益率为2.1%--与德国、法国、意大利和日本这些国家的负收益相比，着实让人眼热。
分析师亦上调对新西兰元的预估。
预计新西兰元兑美元12个月后料报0.6865美元，4月调查预估为0.6900。
一个月目标汇率为0.7000，但与澳元一样，新西兰元在本次调查结束后也受到重创。
六个月汇率目标为0.6900，与4月调查相符。
新西兰元今年以来贬值1%，主要因预期美国升息以及国内利率持稳。不过下档空间恐将料有限，因其自身收益率仍具有吸引力。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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