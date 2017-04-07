调查：澳新货币料缓步下跌 澳元一年后料为0.74美元

资料图片：2016年2月，悉尼一家商店收银机内的澳元硬币和纸币。 REUTERS/David Gray

路透悉尼4月7日 - 分析师们连续第二个月上调澳元展望，即便普遍避险情绪打压澳元触及三周低点。

路透走访的51位分析师预计，澳元/美元汇率一个月后料为0.7600美元，较3月调查提高0.01美元。长期预估也相应上调，三个月后澳元料报0.7500美元，一年后料为0.7400。

但短期预估存在疑虑，澳元周五报0.7540美元，过去两个月多次试图维持在0.7700上方的努力失败，令澳元技术面看跌。

市场对利差交易的胃口也减弱，因政治僵局让人对美国总统特朗普财政刺激政策的期望降温。

“我们近来强调，避险情绪回归成为推动澳元走势的一个重要因素，全球风险偏好降温导致多仓缩减，”澳洲西太平洋银行的资深外汇分析师Sean Callow说。

“情况还是这样，特朗普政策进展寥寥，相关担忧打压股市。”

澳洲央行本周对就业市场表达更深的担忧，也抑制了澳元走势。澳洲2月失业率触及13个月高位。

加上澳洲通胀和薪资增幅都较低，因此澳洲央行非常不可能追随美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年加息的脚步，从而收窄澳元的收益优势。

澳洲主要大宗商品价格上涨，给澳元提供支撑。

昆士兰州洪水严重破坏了本地区炼焦煤的供应，刺激价格暴涨50%至每吨235美元。

炼焦煤是澳洲的主要出口商品，虽然出口量将受影响，但整个第二季都应锁定更高的合约价格。

新西兰方面，对新西兰元汇率的预估略下调。新西兰元一个月后料报0.7000美元，比3月调查低了0.01美元，三个月后也料维持该汇率。新西兰元最新报0.6970。

对该货币六个月后的预估下滑0.005美元至0.6900，12个月后的预估略降至0.6800。

新西兰央行上月重申，可能未来两年都不打算升息。这削弱了利差交易，新西兰元自此下滑。(完)