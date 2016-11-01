调查：澳元和新西兰元兑美元一年后料分别小跌至0.73和0.69

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼11月1日 - 路透调查显示，澳元仍料逐步下滑，但分析师略微上调一年后澳元汇价预估，以反映全球低利率环境下投资者继续追求收益率。
路透对54名分析师的访查显示，澳元兑美元一个月后料小跌至0.7550，10月调查时预估为0.7600，目前报0.7597。
澳元兑美元今年迄今仍累计上涨逾4%，是2016年表现最佳的主要货币之一。
预估中值显示，澳元兑美元三个月后跌至0.7400，六个月后跌至0.7335，12个月后汇价预估小幅上调0.01至0.7300。
澳元基本处于买需，因全球很多央行维持超宽松货币政策以抵御通缩和支持经济增长。
澳洲央行今日稍早在月度政策会议上维持利率在纪录低点1.5%不变。
由于全球多国仍在宽松货币，且澳洲国内通胀尚温和，分析师认为明年有再次宽松的可能。
然而，澳洲公债评级为AAA，收益率仍远高于其他富裕国家公债。
10年期澳洲公债收益率2.3%，美国10年期公债收益率1.8%，英国公债1.2%，日本及德国公债则在零附近。
新西兰元具有类似的收益率优势，料将令新西兰元跌势受限。
调查访问43名分析师的结果显示，预测一个月后新西兰元/美元在0.71美元，目前约在0.7163。三个月及六个月后预测在0.7000，一年后料在0.6900。
如同澳元，新西兰元今年以来上涨近5%，打破分析师一再看贬的预测。
新西兰元的多数支撑力道来自国内经济数据强劲，即使新西兰央行降息以化解通缩风险。
多数分析师预测，新西兰央行11月10日会议将再度降息至1.75%。
新西兰10年期公债收益率达2.7%，为发达国家中最高。(完)
(编译 杜明霞/蔡美珍；审校 王洋/汪红英)
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