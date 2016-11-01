调查：澳元和新西兰元兑美元一年后料分别小跌至0.73和0.69

路透悉尼11月1日 - 路透调查显示，澳元仍料逐步下滑，但分析师略微上调一年后澳元汇价预估，以反映全球低利率环境下投资者继续追求收益率。

路透对54名分析师的访查显示，澳元兑美元一个月后料小跌至0.7550，10月调查时预估为0.7600，目前报0.7597。

澳元兑美元今年迄今仍累计上涨逾4%，是2016年表现最佳的主要货币之一。

预估中值显示，澳元兑美元三个月后跌至0.7400，六个月后跌至0.7335，12个月后汇价预估小幅上调0.01至0.7300。

澳元基本处于买需，因全球很多央行维持超宽松货币政策以抵御通缩和支持经济增长。

澳洲央行今日稍早在月度政策会议上维持利率在纪录低点1.5%不变。

由于全球多国仍在宽松货币，且澳洲国内通胀尚温和，分析师认为明年有再次宽松的可能。

然而，澳洲公债评级为AAA，收益率仍远高于其他富裕国家公债。

10年期澳洲公债收益率2.3%，美国10年期公债收益率1.8%，英国公债1.2%，日本及德国公债则在零附近。

新西兰元具有类似的收益率优势，料将令新西兰元跌势受限。

调查访问43名分析师的结果显示，预测一个月后新西兰元/美元在0.71美元，目前约在0.7163。三个月及六个月后预测在0.7000，一年后料在0.6900。

如同澳元，新西兰元今年以来上涨近5%，打破分析师一再看贬的预测。

新西兰元的多数支撑力道来自国内经济数据强劲，即使新西兰央行降息以化解通缩风险。

多数分析师预测，新西兰央行11月10日会议将再度降息至1.75%。

新西兰10年期公债收益率达2.7%，为发达国家中最高。(完)