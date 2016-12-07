调查：澳洲股市年底前料走扬 2017年继续看涨

2016年6月27日，悉尼，澳洲证交所内，一名股民在看大屏幕上的股市信息。 REUTERS/David Gray

路透悉尼12月7日 - 一项路透调查显示，2017年澳洲股市料将走扬，摆脱两年的震荡盘整格局，不过短线6,000点关卡仍可望而不可及。

受大宗商品价格反弹及全球成长复苏的支撑，澳洲指标S&P/ASX 200指数 2017年料出现2013年来最佳年度表现，根据路透对16位策略师的调查中值，指数预计将较周二收盘价上涨近7%。

这是受访者连续第三次在路透季度股市调查中预估2017年澳股将上涨。

调查是在周三澳洲公布第三季数据前所做，数据显示该季澳洲经济意外萎缩。

公债收益率大涨以及政治不确定性升高，尤其是围绕即将上任的特朗普政府的变数，被视为股市预估涨势的最大风险。

澳洲股指周二收报5,428.69点，年内迄今上涨2.5%。

调查预估澳股年底前将再涨1.3%，达到5,500点，为走势震荡的一年划下句点。今年澳洲股指受到6月英国退欧公投与11月美国总统大选的两次黑天鹅事件，这两次事件之后，澳洲股指都是先重挫，然后上扬。

至2017年上半年结束，该股指料达5,700点，然后于2017年底续涨至5,800点。(完)