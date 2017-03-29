调查：澳洲股市今年料再小涨且续升至明年 但美国升息构成风险

路透班加罗尔3月29日 - 路透调查显示，受到近几个月来全球股市普遍弥漫的乐观气氛支撑，澳洲股市在2017年及进入明年时料小幅上涨；但部分分析师预计美国若大幅度升息将带来风险。

澳股指标S&P/ASX 200指数周二收在近两年高点，因寄望监管当局将收紧对抵押贷款的规定，以为火热的房市降温。

澳洲过去几年房价迅速高涨，已引发房市崩溃的忧虑，因此收紧规则被视为可抑制风险。

尽管围绕房市的疑虑持续存在，但铁矿石价格劲扬及澳洲央行对于经济的乐观看法，已使投资人信心高涨。

根据过去一周对15名策略师的调查，澳洲股市今年料较周二收盘价5,821.23点再涨2%。

这是分析师连续第四次在路透季度股市调查中预估澳股2017年表现强劲。

2017年中指标股指料在5,800点，年底前将升至5,950点，然后继续上升，到2018年中前将升破6,000点。

但债券收益率上升和围绕美国升息速度的疑虑，料为澳股涨势面临的最大风险。

“美国货币政策正常化的速度将不得不加速，以适应经济基本面的改善，特别是因美国就业市场更为紧俏，”股票经纪商Morgans股市策略分析师Andrew Tang指出。

“我们认为全球债券收益率上涨，将为2017年底时股市面临的关键转折点。”

被问及年底前澳洲股指是否有可能跌10%时，多数分析师称有此可能。

“自全球金融危机以来，我们曾经历过四次10%或更大幅的拉回，也就是说八年内有四次都拉回了10%。自2002年以来则已有七次拉回10%或更多，这暗示机率是五五波。”Heuristic Investment Systems的Damien Hennessy说。

“原因可能包括美国升息脚步加快，中国经济放缓，及欧洲政治面因素。”(完)