调查：澳洲股市年底前料小升 明年料延续涨势

路透悉尼10月4日 - 路透对分析师和策略师的调查发现，澳洲股市今年剩余时间料微幅上涨，然后在2017年延续涨势，受益于利率处于纪录低位，以及大宗商品价格反弹。

指标S&P/ASX 200指数今年迄今涨逾3%，其中7月创近五年来最大单月涨幅，追随全球股市涨势。随着英国6月公投退欧后产生的压力逐步缓解，全球股市上涨。

路透过去一周对16位策略师调查的预估中值显示，预计今年澳股将收在5,500点，较周一收盘水准5,478.51高0.4%，年内涨近4%。

受访者的观点与三个月前的预期相符，不过部分策略师降低对2017年的预期。到2017年6月底，预计该股指将稳定在5,550点，到2017年年底进一步涨至5,800点。

虽然这样的预估水准仅意味着未来15个月涨6%，但相比2015年5月触及的5,803点仍变化不大。

“大宗商品价格持续复苏并企稳，表明材料类股将是有望取得突出表现的板块，”CMC Markets首席策略师Michael McCarthy称。(完)