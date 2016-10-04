调查：澳洲股市年底前料小升 明年料延续涨势

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月4日 - 路透对分析师和策略师的调查发现，澳洲股市今年剩余时间料微幅上涨，然后在2017年延续涨势，受益于利率处于纪录低位，以及大宗商品价格反弹。
指标S&P/ASX 200指数今年迄今涨逾3%，其中7月创近五年来最大单月涨幅，追随全球股市涨势。随着英国6月公投退欧后产生的压力逐步缓解，全球股市上涨。
路透过去一周对16位策略师调查的预估中值显示，预计今年澳股将收在5,500点，较周一收盘水准5,478.51高0.4%，年内涨近4%。
受访者的观点与三个月前的预期相符，不过部分策略师降低对2017年的预期。到2017年6月底，预计该股指将稳定在5,550点，到2017年年底进一步涨至5,800点。
虽然这样的预估水准仅意味着未来15个月涨6%，但相比2015年5月触及的5,803点仍变化不大。
“大宗商品价格持续复苏并企稳，表明材料类股将是有望取得突出表现的板块，”CMC Markets首席策略师Michael McCarthy称。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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