调查：澳元前景略微看空 新西兰元料不太悲观

路透悉尼6月2日 - 分析师对澳元前景略为看空，此前澳元跌至三周低位。但分析师上调了对新西兰元的预估，部分因预计奶制品价格上涨。

路透对56位分析师的调查显示，澳元兑美元一年后的汇价、即到2018年5月时将保持在0.7400美元，这略微低于4月时的调查预估，当时的调查预计一年后澳元兑美元将报0.7450美元。

本周澳元跌至0.7372美元，因民间数据显示中国制造业活动较为疲弱，另外再加上澳洲本国的经济数据不太好，均令澳元多头失望。周五0300GMT时，澳元兑美元报0.7383。

打压澳元的另一原因是铁矿石价格下跌；铁矿石是澳洲主要出口创汇产品。

但澳元今年迄今仍累计上涨2.5%，澳洲公债收益率具有吸引力令澳元获得支撑，不过澳洲两年期公债较可比美国公债收益率差缩窄至27个基点，为16年来最窄。

对于一些分析师来说，澳元的短暂下跌似乎只是暂时的。

“澳元兑美元有温和上涨的空间，部分是因为2017年大宗商品价格仍处于上行趋势，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Elias Haddad称；该行认为全球经济正处于数年来的首次同步上行阶段。

“这将带动澳洲贸易条件趋势的改善，”他称，预计2017年底澳元将报0.76美元，2018年中将报0.78美元。

Haddad还预计澳元将从利率上升中获得支撑，尽管需再等待一段时间才可能升息。

澳洲央行6月6日将举行月度政策会议，预计央行将维持利率在纪录低点1.5%不变。

路透调查分析师多数预计，利率将保持不变至明年年中，而且有更多受访者预计央行政策下一次出现的变动将是升息而不是降息。

债券期货市场暗示今年降息的机率约为20%。

相较于澳元，分析师对新西兰元就没那么偏空，他们上调了对新西兰元汇价的预估值。

分析师预计新西兰元兑美元在12个月后将贬值至0.6900美元，4月调查预估值为0.6850。新西兰元本周为三个月来第一次升破0.71。

新西兰元兑美元一个月后料为0.6922美元，三个月后料小幅滑落至0.6900，六个月后为0.6810美元。

新西兰元5月累计上涨3%，主要归功于经济数据强劲，以及该国最大出口项目乳制品前景转佳。(完)