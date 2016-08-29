调查：中国8月官方制造业PMI预计持平在49.9 经济下行压力不减

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
* 公布项: 中国8月官方制造业PMI
* 公布时间: 9月1日（周四）上午9时
* 路透预估中值：49.9；预估区间:49.5~50.1
路透北京8月29日 - 路透综合35家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为49.9，同上月持平，仍处于荣枯线之下，显示经济下行压力不减。不过分析人士认为，随着中国降成本举措的逐步见效，8月经济不会出现明显下滑，总体会保持相对稳定状态。
中国民生银行宏观经济研究中心副主任应习文表示，7月工业企业利润出现回升，产品价格回升，企业盈利空间出现增长，这导致企业经营等方面的预期出现好转，会使其生产投入上升。
“就订单而言，6、7月相对较弱，8月份接近秋季后会出现回升，如房地产市场等；预计制造业PMI预计为50左右，”他称。
受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，中国7月工业企业利润同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创3月以来最高水准；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。
交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，房地产市场销售端增速较快，但投资增速已经出现下滑，可能会影响相关工业、制造业领域的需求，进而对制造业PMI产生影响。
不过，他也指出，由于房地产市场没有出现“断崖式下跌”，其对8月PMI的影响可能并不十分明显，之后的月份所受影响会逐步加强。
中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线热点城市。
下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
_____________2016年________________ ____________2015年______________
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月
PMI(%) 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50
中国国务院日前称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕/乔艳红)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。