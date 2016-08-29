调查：中国8月官方制造业PMI预计持平在49.9 经济下行压力不减

* 公布项: 中国8月官方制造业PMI

* 公布时间: 9月1日（周四）上午9时

* 路透预估中值：49.9；预估区间:49.5~50.1

路透北京8月29日 - 路透综合35家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为49.9，同上月持平，仍处于荣枯线之下，显示经济下行压力不减。不过分析人士认为，随着中国降成本举措的逐步见效，8月经济不会出现明显下滑，总体会保持相对稳定状态。

中国民生银行宏观经济研究中心副主任应习文表示，7月工业企业利润出现回升，产品价格回升，企业盈利空间出现增长，这导致企业经营等方面的预期出现好转，会使其生产投入上升。

“就订单而言，6、7月相对较弱，8月份接近秋季后会出现回升，如房地产市场等；预计制造业PMI预计为50左右，”他称。

受销售加快、单位成本和费用降幅加大等影响，中国7月工业企业利润同比增长11%，增速比6月加快5.9个百分点，并创3月以来最高水准；但市场需求未见明显改观，以及产能过剩等问题仍然制约未来利润的复苏。

交通银行金融研究中心高级研究员刘学智认为，房地产市场销售端增速较快，但投资增速已经出现下滑，可能会影响相关工业、制造业领域的需求，进而对制造业PMI产生影响。

不过，他也指出，由于房地产市场没有出现“断崖式下跌”，其对8月PMI的影响可能并不十分明显，之后的月份所受影响会逐步加强。

中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线热点城市。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____________2016年________________ ____________2015年______________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI(%) 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49.0 49.4 49.7 49.6 49.8 49.8 49.7 50

中国国务院日前称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）